ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
1 хв

"Ми наближаємося до досягнення миру в Україні": Трамп повідомив про ухвалення рішення

Трамп очікує відповіді від Росії щодо перемир'я вже цього тижня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
"Ми наближаємося до досягнення миру в Україні": Трамп повідомив про ухвалення рішення

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

США мають отримати відповідь від Росії щодо мирних переговорів вже цього тижня (до 20 квітня — ред.), після чого ухвалять рішення щодо наступних дій.

Про це сказав американський президент Дональд Трамп під час прессконференції, після переговорів із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, передає The Guardian.

«Цього тижня ми почуємо їх, дуже скоро. І ми побачимо, але ми хочемо, щоб це припинилося. Ми хочемо, щоб смерть і вбивства припинилися… Вірю, що ми наближаємося до досягнення миру в Україні», — сказав Трамп.

Нагадаємо, Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини наступного четверга, 24 квітня, про що повідомив президент США Дональд Трамп.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie