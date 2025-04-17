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"Ми наближаємося до досягнення миру в Україні": Трамп повідомив про ухвалення рішення
Трамп очікує відповіді від Росії щодо перемир'я вже цього тижня.
США мають отримати відповідь від Росії щодо мирних переговорів вже цього тижня (до 20 квітня — ред.), після чого ухвалять рішення щодо наступних дій.
Про це сказав американський президент Дональд Трамп під час прессконференції, після переговорів із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, передає The Guardian.
«Цього тижня ми почуємо їх, дуже скоро. І ми побачимо, але ми хочемо, щоб це припинилося. Ми хочемо, щоб смерть і вбивства припинилися… Вірю, що ми наближаємося до досягнення миру в Україні», — сказав Трамп.
Нагадаємо, Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини наступного четверга, 24 квітня, про що повідомив президент США Дональд Трамп.
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