"Ми наближаємося до досягнення миру в Україні": Трамп повідомив про ухвалення рішення

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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США мають отримати відповідь від Росії щодо мирних переговорів вже цього тижня (до 20 квітня — ред.), після чого ухвалять рішення щодо наступних дій.

Про це сказав американський президент Дональд Трамп під час прессконференції, після переговорів із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, передає The Guardian.

«Цього тижня ми почуємо їх, дуже скоро. І ми побачимо, але ми хочемо, щоб це припинилося. Ми хочемо, щоб смерть і вбивства припинилися… Вірю, що ми наближаємося до досягнення миру в Україні», — сказав Трамп.

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Нагадаємо, Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини наступного четверга, 24 квітня, про що повідомив президент США Дональд Трамп.

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