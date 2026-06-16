"Ми навіть зброю безкоштовно не даємо": Трамп ще раз заговорив про війну в Україні

Трамп про війну в Україні / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп під час саміту G7 у Франції чи не щогодини змінює свою думку. Спершу він заявив, що зосередиться на Україні, адже війна з Іраном завершена. Та потім він висловився, що «подивиться на ситуацію».

Про це стало відомо з трансляції саміту, яку опублікував Білий дім.

Трамп заявив, що поки не приділятиме Україні «особливої уваги»

Президент США Трамп під час зустрічі з еміром (титул правителя в деяких мусульманських країнах Азії й Африки — ред.) Катару шейхом Тамімом бін Хамад Аль Тані відповів на запитання щодо України.

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Зокрема, журналісти запитали Трампа, чи приділятиме він Україні особливу увагу, оскільки тепер війна з Іраном наближається до завершення. На це Трамп здивував відповіддю: «Ми будемо дивитися на ситуацію. Зараз наша увага зосереджена на Ірані. Тепер це вже залишиться позаду, у дзеркалі заднього виду. Але ми будемо стежити».

Також Трамп заявив, що США не мають стосунку до війни в Україні. Потім американський президент вкотре почав критикувати політику попередньої адміністрації Джо Байдена, проте Трамп помилково назвав Байдена Обамою.

«Послухайте, ми тут ні до чого. Ми продаємо їм зброю. Ми навіть не віддаємо її безкоштовно. Обама передав їм зброю на $350 млрд», — сказав Трамп.

Саміт G7 у Франції: останні новини

Нагадаємо, на саміті G7 у французькому Евіані президенти України, США та Франції — Володимир Зеленський, Дональд Трамп і Емманюель Макрон — провели закриту зустріч, яку організували за ініціативи французької сторони.

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Це були перші особисті перемовини Зеленського та Трампа за майже чотири місяці, на яких також були присутні Марко Рубіо та Рустем Умєров. Водночас масштабну зустріч за участю України, лідерів G7 та РФ провести не вдалося, оскільки російська сторона вкотре відмовилася від діалогу щодо закінчення війни.

Сам Дональд Трамп заявив журналістам, що Росія повинна укласти мирну угоду, адже величезні людські втрати з обох боків — це «божевілля». Він назвав ранкову розмову із Зеленським «дуже хорошою» і додав, що після розв’язання питань з Іраном тепер повністю зосередиться на Україні.

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