"Ми не фінансуємо війну": Трамп пояснив, як США допомагають Україні

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп розповів, що американські збройні заводи на замовлення НАТО виготовляють оборонну та наступальну зброю, зокрема комплекси ППО Patriot.

Про це він повідомив під час засідання уряду США у Вашингтоні у вівторок, 26 серпня.

Трамп вкотре підкреслив, що США «не фінансуватиме війну», тобто більше не надаватиме Україні безкоштовну військову допомогу.

«Вони [Європа та НАТО — ред.] хочуть американський продукт, американський військовий продукт, адже він безумовно найкращий у світі. У них є багато варіантів, але хочуть саме його», — заявив президент США.

Він додав, що Білий дім не припиняє «спроб зупинити війну, зупинити вбивства в Україні».

Трамп також звернув увагу американських урядовців, що завдяки зусиллям його адміністрації США отримують «дохід» від замовлень зброї країнами НАТО. Водночас він не зазвав точні цифри прибутків від торгівлі зброєю.

«Дуже велика угода» про зброю для України

Заява Трампа відповідає його попередній позиції щодо фінансування військової допомоги. Раніше, 14 липня, під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте він вже анонсував, що США постачатимуть Україні зброю, але оплачувати її будуть інші члени НАТО.

Тоді йшлося про «мільярди доларів» військового обладнання, яке буде придбане у США та розподілене через НАТО. Ця політика є частиною його підходу, за яким європейські країни мають збільшити свої витрати на оборону.

Нагадаємо, Трамп повідомив, хто саме гарантуватиме безпеку Україні. Він оголосив про новий підхід і пояснив, як США та ЄС забезпечуватимуть підтримку.