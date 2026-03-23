"Ми не хочемо помирати за Ізраїль": все більше військових США проти війни в Ірані

Американський солдат / © Associated Press

В адміністрації президента США Дональда Трампа активно готуються до наземної операції проти Ірану, тим часом серед американських військових зростає кількість тих, хто категорично проти активних бойових дій проти Ірану.

Про це пише Huffpost.

«Переважна більшість із них розчарувалися в операції США проти Ірану настільки, що готові залишити армію», — зазначають журналісти.

Більшість військовослужбовців, які зараз розглядають можливість реєстрації як відмовників від військової служби за переконаннями, вказують на удар 28 лютого по школі в іранському місті Мінаб як на переламний момент. Внаслідок удару загинули щонайменше 175 осіб.

«Ми не хочемо вмирати за Ізраїль», — повідомила резервістка.

ЗМІ наводить слова військового чиновника, який заявив, що війська страждають від «недостатнього захисту та планування сил».

Військові США також повідомляють про серйозні, дестабілізуючі втрати від іранських балістичних ракет і безпілотників.

«Наземна операція була б „абсолютною катастрофою… ми не маємо плану на цей випадок“, — додав виданню чиновник.

За його словами, США навіть не можуть повністю захистити жодну наземну базу на театрі військових дій.

Сполучені Штати готуються до потенційного введення сухопутних військ на територію Ірану. У Пентагоні вже розробляють сценарії наземної операції на тлі ескалації конфлікту.

Одним із ключових сценаріїв, який розглядається, є захоплення острова Харг у Перській затоці. Це стратегічний об’єкт, через який проходить до 90% експорту іранської нафти.

Президент США Дональд Трамп дав Ірану 48 годин на розблокування Ормузької протоки. Якщо цього не станеться — він погрожує завдати ударів по електростанціях. Атаки почнуться з найбільшої з них.

Крім того, США здіснили атаки на підземний об’єкт на узбережжі Ормузької протоки, з якого відстежували рух танкерів.

Військові армії Ірану відповіли, що у разі ураженн їхнього паливно-енергетичного комплексу, удару буде завдано по енергетичній, інформаційно-технологічній та опріснювальній інфраструктурі США в регіоні.