«Ми не поспішаємо»: Трамп пояснив, чому війна в Ірані триває довше, ніж він обіцяв

Трамп розкрив деталі плану щодо Ірану

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пояснив, чому війна в Ірані триває вже 8 тижнів, якщо він обіцяв її завершити за чотири.

Про це глава Білого дому сказав, відповідаючи на запитання журналістів після заходу, присвяченого доступності охорони здоров’я.

«Я не хочу поспішати. У нас багато часу, і я хочу досягти чудової угоди… Я хочу укласти найкращу угоду. Я міг би укласти угоду просто зараз. Якби я пішов просто зараз, ми могли б досягти величезного успіху», — пояснив він.

Посилаючись на попередні військові інтервенції США за кордон, такі як у В’єтнамі та Іраку, президент США зазначає, що його операція в Ірані триває лише шість тижнів.

«Я хочу досягти угоди, за якої наша країна та світ будуть у безпеці від божевільних з ядерною зброєю. Можливо, вони (Іран — Ред.) трохи посилили свою діяльність під час двотижневої перерви, але якщо так, то ми зможемо її завершити приблизно за один день», — додав президент США.

Чому досі не укладено угоду з Іраном

Трамп також сказав, що угоди ще не досягнуто, оскільки іранці «перебувають у хаосі».

«Ми розмовляли з ними, але вони навіть не знають, хто керує країною. Вони перебувають у хаосі. Вони перебувають у хаосі, тому ми подумали, що дамо їм невеликий шанс вирішити деякі з їхніх проблем», — сказав Трамп.

«Зараз ми просто сидимо склавши руки і дивимося, яка буде угода, а якщо вони не захочуть укладати угоду, то я завершу це військовим шляхом, враховуючи інші 25% цілей. Ми досягли 78% цілей, які хотіли досягти», — підсумував він.

Нагадаємо, 21 квітня в Ісламабаді мали пройти мирні переговори між США та Іраном. Американську сторону мали представляти віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпосланець Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Проте невдовзі Тегеран заявив, що не братиме участі в перемовинах зі США. Після цього стало відомо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс теж скасував свою заплановану поїздку до Пакистану.

Попри зрив переговорів, Трамп заявив, що продовжує перемир’я.