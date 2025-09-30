"Ми не у стані миру": Німеччина готується до війни, пропонуючи новий план фінансування України

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із сенсаційною промовою, заявивши, що Європа та Росія "більше не перебувають у стані миру".

Про це повідомляє видання Express.

Виступаючи на пресконференції в Дюссельдорфі, німецький лідер озвучив тривожну оцінку ситуації:

"Дозвольте мені висловити цю пропозицію, яка на перший погляд може трохи шокувати... ми не перебуваємо у стані війни, але ми вже й не перебуваємо у стані миру," — наголосив він.

Мерц, який є одним із найбільш затятих критиків Володимира Путіна в Європі, додав, що Росія веде "війну проти нашої демократії та війну проти нашої свободи", прагнучи підірвати єдність Європейського Союзу.

Загрози та план фінансування України

Канцлер регулярно попереджає про загрози європейській безпеці з боку агресивного Кремля, які включають саботаж, шпигунство та кампанії з дезінформації. У відповідь на ці виклики його уряд інвестує мільярди євро у військовий та оборонний сектор Німеччини.

Німецький політик також виступає за використання заморожених російських фінансових активів на Заході для надання Україні життєво необхідного кредиту ЄС у розмірі 140 мільярдів євро.

У нещодавній статті для Financial Times Мерц пояснив свій план: ЄС може надати Києву ці гроші як безвідсотковий кредит.

"Гроші будуть повернуті лише після того, як Росія відшкодує Україні збитки, завдані нею під час цієї війни," — написав він.

На його думку, такий крок "систематично і масштабно збільшить ціну російської агресії". Проте лідери ЄС не поспішають із цим рішенням, побоюючись, що це може підірвати довіру до євро як резервної валюти.

Посилення східного флангу НАТО

Тим часом, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив готовність Берліна захистити Прибалтійський регіон. Він заявив на конференції в Литві, що до середини 2026 року в країні буде розміщено близько 2000 німецьких військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що збройні сили Німеччини розробляють план медичної допомоги на випадок великомасштабної війни НАТО з Росією.