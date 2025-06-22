"Ми не воюємо з Іраном": у Вашингтоні пояснили справжню мету авіаударів

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. / © Associated Press

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати не перебувають у стані війни з Іраном, попри авіаудари по його ядерній інфраструктурі. За словами посадовця, метою дій було не втягування у конфлікт, а ліквідація загрози, пов’язаної з ядерною програмою Тегерана.

Про це він розказав в ефірі ABC News.

“Ні, ми не воюємо з Іраном. Ми воюємо з ядерною програмою Ірану», — сказав Венс. За його словами, Трамп “учора ввечері зробив рішучі дії, щоб знищити цю програму”.

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Венс зазначив, що США “суттєво відкинули назад” іранські зусилля зі створення ядерної зброї.

“Ми знаємо, що мине дуже багато часу, перш ніж Іран зможе створити ядерну зброю, навіть якщо він цього захоче”, — наголосив він.

Президент Дональд Трамп у зверненні до нації заявив, що завдані удари “цілком і повністю знищили” ключові об’єкти зі збагачення урану, зокрема ядерний комплекс Фордо. Водночас Венс уникнув прямої відповіді, чи знищено їх повністю, повторивши, що об’єкти “суттєво виведені з ладу”.

“Сьогодні вони набагато далі від ядерної програми, ніж були 24 години тому”, — зазначив Венс.

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Щодо наявних в Ірану 900 фунтів високозбагаченого урану, Венс заявив, що адміністрація планує обговорити подальші дії з іранською стороною.

Окремо віцепрезидент попередив про жорстку реакцію в разі відповідних дій Тегерана:

“Якщо іранці вирішать розширити це, то це буде їхнє рішення. Але президент США відповість тим самим — переважною силою”.

За словами Венса, Вашингтон не прагне війни на Близькому Сході. Навпаки — політика США спрямована на “цілеспрямовані зусилля щодо ліквідації ядерної програми Ірану”, і саме ця мета визначатиме подальші дії адміністрації.

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Нагадаємо, минулого тижня Дональд Трамп у соцмережах звернувся до верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його “легкою мішенню”.