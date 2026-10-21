«Ми не видавали жодних наказів»: у Пентагоні прокоментували обмеження Starlink в Україні

У Пентагоні заявили про непричетність до обмеження Starlink / © Associated Press

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Вашингтон не причетний до запровадження обмежень на функціонування системи Starshield для українських сил і не віддавав жодних розпоряджень щодо цього. Про це заявив керівник оборонного відомства США Піт Гегсет під час спілкування з пресою.

Про це пише Clash Report.

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У Пентагоні заявили про непричетність до лімітів Starshield в Україні

За словами очільника Пентагону, Сполучені Штати не ухвалювали рішень про скасування чи зменшення обсягів послуг.

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«Ми нічого не відкликали. Існують умови надання послуг, яких, зрештою, необхідно дотримуватися, і саме з цього все й починається. Starlink має право приймати такі рішення, Проте, на наш погляд, нічого не змінилося. Ми не видавали жодних наказів чи чогось подібного», — сказав Гегсет.

Водночас Гегсет торкнувся теми передачі Україні протиповітряних ракет-перехоплювачів. Він зазначив, що США прагнуть спершу забезпечити власні збройні сили достатньою кількістю зброї.

Очільник Пентагону також заявив, що загальний курс Вашингтона щодо України залишається стабільним, та додав, що США бажають українцям успіху.

Обмеження Starlink серйозно вдарило по фронту в Україні

Нагадаємо, обмеження швидкості роботи супутникового зв’язку Starlink та військової версії Starshield від SpaceX продовжує створювати серйозні проблеми для українських військових на фронті.

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За даними Інституту вивчення війни, ліміт у 160 км/год під час руху блокує повноцінну передачу даних, що підриває фронтову логістику, знижує ефективність протиповітряних операцій проти ворожих БпЛА та перешкоджає використанню українських реактивних дронів-перехоплювачів.

Проблеми зі зв’язком на різних ділянках передової підтвердили радник з питань оборонних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов та президент України Володимир Зеленський. Аналіз Сил безпілотних систем свідчить, що введені ліміти вже завдали відчутного удару по результативності українських ударів середньої дальності та ураженню російських логістичних шляхів.

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