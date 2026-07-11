"Ми просто розплакалися": жінка знайшла золото під вівтарем стародавньої церкви

© Associated Press

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У Великій Британії священнослужителька Джейн Лі врятувала стародавню церкву від закриття завдяки вдалій знахідці.

Про це пише BBC.

Лі служить у церкві Святого Вілфріда в селі Меллінг, побудованому в XIV столітті. За словами жінки, вона готувалася до ранкової служби та випадково виявила таємничу коробку під вівтарем. Усередині лежало дев’ять золотих монет, вартість якого сягає 30 тисяч фунтів стерлінгів.

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«Ми просто розплакалися, коли це побачили. Ми не могли повірити. Це було як диво», — розповіла Лі.

Священнослужниця пояснила, що їхня церква перебувала під загрозою закриття. Її треба було терміново відремонтувати, і служителі не могли зібрати необхідну суму. Клад урятував церкву від закриття.

Хто саме залишив монети, залишається загадкою. Жінка припускає, що таємний благодійник сховав їх під вівтарем близько чотирьох років тому. Сусідні церкви отримували схожі анонімні дари ще 2022 року.

Раніше повідомлялося, що шукач скарбів виявив предмет, який він сприйняв за брудний ґудзик. Однак аналіз показав, що насправді це унікальна срібна монета, пов’язана з Магнусом Босоногим, якого часто називають останнім королем вікінгів у Норвегії.

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