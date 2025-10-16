- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1164
- Час на прочитання
- 3 хв
"Ми стріляємо таких, як ви!": у Швейцарії російськомовний чоловік напав на українців
Жінка з сином і чоловіком зазнала нападу чоловіка у швейцарському поїзді. Останній назвав себе «рускім чєловєком».
У Швейцарії під час поїздки в потязі російськомовний чоловік словесно напав на сім’ю, яка спілкувалася українською. Конфлікт закінчився фізичною бійкою та викликом поліції.
Кадри оприлюднила українка, яка мешкає у Швейцарії разом з чоловіком.
Подробиці конфлікту у швейцарському потязі
Дівчина звернулася до української громади та поділилася кадрами з «незабутньої» поїздки в потязі Інтелакен — Шпіц. Вона з чоловіком і 2-річним сином поверталася додому.
«Сіли навпроти даних „людей“, якщо це люди!!! Конфлікт виник через те, що даний персонаж почув, як я з чоловіком розмовляю українською мовою! Мій чоловік народився у Швейцарії, має швейцарське громадянство, розуміє чудово українську, так як його батьки родом з Білорусі», — зазначає постраждала українка.
На відео вона зафіксувала погрози, маніпуляції та агресію в бік українців. Зокрема, росіянин:
дорікав українцям, що вони приїхали до Швейцарії, не працюють і «сидять» на виплатах, а він буцімто платить податки;
сумнівався, що чоловік має швейцарський паспорт, і пропонував спілкуватися англійською чи німецькою;
намагався встановити, чому чоловік не воює на фронті за Україну;
послав жінку на три літери;
погрожував фізичною розправою українцям і психологічним каліцтвом їхній дитині;
вимагав від українських пасажирів залишити потяг.
Як додає вона, далі була фізична розправа, бійка та виклик поліції.
«Після того, як він вибив телефон з моїх рук, мій чоловік відштовхнув його, щоб ми змогли з дитиною переміститися в інший кінець потягу, і „фізичною силою“ відстояв честь і гідність нашої сім’ї та моєї рідної країни. В потягу були камери і все це було додатково зафіксовано», — пише дівчина.
На пероні на учасників конфлікту вже чекала поліція, яку викликали свідки.
«Цей персонаж пробував сховатися назад у потяг, але поліція його затримала. Під час розмови в присутності правоохоронців він вимагав з нас 10 000 швейцарських франків, щоб не писати на нас кримінальне провадження. До працівників поліції він поводився зверхньо і далі продовжував вживати алкогольні напої, після чого у нас у всіх взяли документи і сказали чекати на термін, де далі будуть зʼясовуватися обставини даної ситуації», — розповіла жінка.
Вона наголосила, що швейцарського паспорта і громадянства у нападника не виявилося. І німецькою, що очікувано, він взагалі не розмовляє.
Дівчина вимагає розголосу та розраховує на швейцарську поліцію і владу.
«Адже на місці нашої сімʼї може бути кожна наступна українська родина, більше того, страшно просто уявити, якщо в такій ситуації будуть тільки діти або жінки з дітьми, які вимушено приїжджають до інших країн в умовах війни без своїх захисників!» — завершила потерпіла.
Реакція МЗС
На інцидент відреагував речник МЗС України Георгій Тихий. Він назвав опубліковане в Мережі відео з нападом російськомовного чоловіка на українців жахливим.
«Неприйнятна мова ворожнечі та міжетнічна ненависть. Ми звернулися до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати інцидент та забезпечити відповідальність. Така поведінка не повинна толеруватися», — наголосив Тихий.
Раніше в Польщі поліцейський погрожував українському таксистові. Встановили, що правоохоронець перебував у стані алкогольного сп’яніння. Конфлікт спалахнув на ґрунті національності.
Стало відомо, що досвідчений поліцейський з 19-річним стажем у CBŚ став пасажиром таксі, в якому працював українець. Як стверджують слідчі, образи та погрози на адресу українця мали ознаки національної нетерпимості.
Фігурантові загрожує до трьох років позбавлення волі.