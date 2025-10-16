"Ми стріляємо таких, як ви!": у Швейцарії російськомовний чоловік напав на українців

Реклама

У Швейцарії під час поїздки в потязі російськомовний чоловік словесно напав на сім’ю, яка спілкувалася українською. Конфлікт закінчився фізичною бійкою та викликом поліції.

Кадри оприлюднила українка, яка мешкає у Швейцарії разом з чоловіком.

Подробиці конфлікту у швейцарському потязі

Дівчина звернулася до української громади та поділилася кадрами з «незабутньої» поїздки в потязі Інтелакен — Шпіц. Вона з чоловіком і 2-річним сином поверталася додому.

«Сіли навпроти даних „людей“, якщо це люди!!! Конфлікт виник через те, що даний персонаж почув, як я з чоловіком розмовляю українською мовою! Мій чоловік народився у Швейцарії, має швейцарське громадянство, розуміє чудово українську, так як його батьки родом з Білорусі», — зазначає постраждала українка.

На відео вона зафіксувала погрози, маніпуляції та агресію в бік українців. Зокрема, росіянин:

дорікав українцям, що вони приїхали до Швейцарії, не працюють і «сидять» на виплатах, а він буцімто платить податки;

сумнівався, що чоловік має швейцарський паспорт, і пропонував спілкуватися англійською чи німецькою;

намагався встановити, чому чоловік не воює на фронті за Україну;

послав жінку на три літери;

погрожував фізичною розправою українцям і психологічним каліцтвом їхній дитині;

вимагав від українських пасажирів залишити потяг.

Як додає вона, далі була фізична розправа, бійка та виклик поліції.

«Після того, як він вибив телефон з моїх рук, мій чоловік відштовхнув його, щоб ми змогли з дитиною переміститися в інший кінець потягу, і „фізичною силою“ відстояв честь і гідність нашої сім’ї та моєї рідної країни. В потягу були камери і все це було додатково зафіксовано», — пише дівчина.

На пероні на учасників конфлікту вже чекала поліція, яку викликали свідки.

«Цей персонаж пробував сховатися назад у потяг, але поліція його затримала. Під час розмови в присутності правоохоронців він вимагав з нас 10 000 швейцарських франків, щоб не писати на нас кримінальне провадження. До працівників поліції він поводився зверхньо і далі продовжував вживати алкогольні напої, після чого у нас у всіх взяли документи і сказали чекати на термін, де далі будуть зʼясовуватися обставини даної ситуації», — розповіла жінка.

Вона наголосила, що швейцарського паспорта і громадянства у нападника не виявилося. І німецькою, що очікувано, він взагалі не розмовляє.

Дівчина вимагає розголосу та розраховує на швейцарську поліцію і владу.

«Адже на місці нашої сімʼї може бути кожна наступна українська родина, більше того, страшно просто уявити, якщо в такій ситуації будуть тільки діти або жінки з дітьми, які вимушено приїжджають до інших країн в умовах війни без своїх захисників!» — завершила потерпіла.

Дата публікації 13:14, 16.10.25

Реакція МЗС

На інцидент відреагував речник МЗС України Георгій Тихий. Він назвав опубліковане в Мережі відео з нападом російськомовного чоловіка на українців жахливим.

«Неприйнятна мова ворожнечі та міжетнічна ненависть. Ми звернулися до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати інцидент та забезпечити відповідальність. Така поведінка не повинна толеруватися», — наголосив Тихий.

Раніше в Польщі поліцейський погрожував українському таксистові. Встановили, що правоохоронець перебував у стані алкогольного сп’яніння. Конфлікт спалахнув на ґрунті національності.

Стало відомо, що досвідчений поліцейський з 19-річним стажем у CBŚ став пасажиром таксі, в якому працював українець. Як стверджують слідчі, образи та погрози на адресу українця мали ознаки національної нетерпимості.

Фігурантові загрожує до трьох років позбавлення волі.