Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що його країна не дозволить використовувати свій повітряний простір, територіальні води та сушу для атак на російські судна.

Про це повідомляє ERR.

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Відповідаючи на запитання ведучого щодо того, чи зверталася Естонія до України з проханням припинити удари по російських суднах і нафтових танкерах у Фінській затоці, Крістен Міхал наголосив, що естонська територія та акваторія не можуть використовуватися для таких операцій.

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«Ми сказали нашим союзникам, а Україні теж сказали, що свій повітряний простір, море й землю ми не ділимо — ніхто інший не може їх використовувати.

Про ризик забруднення довкілля Україні неодмінно буде подано сигнал. Імовірно, вони вже отримали його на нижчому рівні, ніж на рівні лідерів держав, але його неодмінно повторять», — сказав Міхал.

Водночас очільник естонського уряду зауважив, що українські удари по російському «тіньовому флоту» та інфраструктурі можуть продовжуватися. Він пояснив, що ці судна мають важливе значення для фінансування війни Кремля та транспортування озброєння.

«Не варто припускати, що ці атаки на російську інфраструктуру чи російські кораблі на Балтійському, чи на якомусь іншому морі будуть останніми», — зазначив прем’єр.

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За словами Міхала, майже половина фінансових ресурсів, які Росія використовує для ведення війни, надходить завдяки діяльності цих суден. Крім того, вони залучені до перевезення зброї.

Окремо прем’єр-міністр звернув увагу на технічний стан російських танкерів, пошкодження яких можуть спричинити серйозні екологічні наслідки для Балтійського моря.

«Деякі судна „тіньового флоту“ — вони ж були досить кепські — можуть отримати пошкодження, і виникне витік.

І в разі цього останнього судна, Sparta II, і всіх інших суден, які перебувають під ризиком або були уражені, великий ризик для стану Балтійського моря — саме можливий витік, і з цим треба працювати», — додав Крістен Міхал.

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Раніше повідомлялося, що Естонія не надавала дозволу на використання своїх повітряного простору та територіальних вод для проведення військових операцій.

Ми раніше інформували, що Литва заперечила причетність до можливої атаки безпілотників на Калінінградську область РФ після заяв російської влади про підозрілий об’єкт, який нібито наближався з литовського боку.

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