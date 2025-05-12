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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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«Ми вас усіх знайдемо!»: у Польщі заявили, що за підпалом торговельного центру в Варшаві стоять спецслужби РФ

У Польщі затримали причетних до підпалу осіб.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Туск звинуватив РФ у диверсії

Туск звинуватив РФ у диверсії / © Associated Press

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна має докази того, за підпалом торговельного центру Marywilska у Варшаві стоять російські спецслужби.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі X.

«Тепер ми точно знаємо, що велика пожежа торгівельного центру Marywilska у Варшаві була спричинена підпалом, влаштованим за замовленням російських спецслужб», — повідомив Туск.

Він заявив, що затримані деякі особи, які на замовлення російських спецслужб здійснили підпал торговельного центру, а інших причетних наразі розшукують.

«Ми вас усіх знайдемо!» — наголосив премʼєр-міністр Польщі.

Справка: 12 травня 2024 року у Варшаві в торговельному центрі Marywilska 44 сталася масштабна пожежа. В результаті пожежі будівлю було повністю знищено.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко розкритикував участь іноземних лідерів у параді 9 травня в Москві, назвавши це ганьбою.

Ми раніше інформували, що російські хакери постійно атакують критичну інфраструктуру Польщі з метою паралізувати нормальне функціонування держави і спробою втручання у президентські вибори польського президента.

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