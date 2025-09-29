- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 58
- Час на прочитання
- 2 хв
"Ми вже воюємо з Росією": сенсаційна заява ексочільниці розвідки Британії
Попередні уряди Британії помилялися, вважаючи, що після розпаду СРСР Росія може стати партнером Заходу, зазначила ексочільниця MI5.
Велика Британія, можливо, вже перебуває у стані війни з Росією, вважає колишня очільниця MI5 Еліза Маннінгхем-Буллер, яка очолювала Службу безпеки з 2002 по 2007 рік.
Про це пише The Telegraph.
«Це війна іншого роду, але ворожість, кібератаки, фізичні напади, розвідувальна діяльність мають широкий характер», — зазначає посадовиця.
Маннінгхем-Буллер заявила, що Володимир Путін перейшов до позиції постійної ворожості по відношенню до Заходу після вторгнення в Україну три роки тому та займається саботажем і збором розвідувальної інформації, а також нападає на людей у Великій Британії.
Вона також висловила думку, що попередні уряди помилялися, вважаючи, що Росія може приєднатися до клубу західних демократій.
«Ми всі сподівалися, що після розпаду Радянського Союзу у нас з’явиться потенційний партнер. Це була одна з причин, через яку Путін був із нами на саміті G8 у 2005 році. Я зустрілася з ним, коли він повернувся до Лондона. Але насправді ми помилялися, тому що Росія вкрай вороже налаштована щодо Заходу», — підкреслила вона.
Що передувало
Нагадаємо, 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Прем’єр-міністр Крістен Міхал пояснив, що літаки не були збиті, тому що для застосування сили існують певні параметри. Він додав, що консультації з союзниками по НАТО прояснять, як діяти наступного разу.
Зауважимо, 22 вересня очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський попередив Росію, що всі її об’єкти, які увійдуть до повітряного простору країни, збиватимуться.
Того ж дня і голова МЗС Великої Британії Іветт Купер заявила, що її країна і НАТО готові реагувати на порушення повітряного простору Альянсу. Купер наголосила: «Якщо буде потрібно зупиняти літаки, які діють у повітряному просторі НАТО без дозволу, ми це зробимо».
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон також заявив, що його держава готова застосувати силу в разі необхідності та збиватиме російські винищувачі, які порушать повітряний простір країни.