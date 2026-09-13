«Ми вже є ціллю Росії»: у Литві жорстко відповіли на ядерні погрози Кремля

Прапор Литви / © Getty Images

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Литовські політики відреагували на заяви представників Кремля щодо можливого розміщення ядерної зброї в Литві.

Про це повідомляє LRT.

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Заступник голови парламентського Комітету з національної безпеки та оборони Лаурінас Кащюнас назвав заяви представника Кремля засобом політичного і психологічного тиску. За його словами, Росія вже не вперше використовує подібну тактику, а зміна конституційної норми сама по собі не змінить ставлення Москви до Литви.

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Член парламентського комітету Дайнюс Гайжаускас також зазначив, що Литва стала потенційною ціллю Росії ще після вступу до НАТО. На його думку, погрози Кремля спрямовані не лише безпосередньо проти Вільнюса, а й покликані залякати населення інших країн Альянсу та показати можливість тиску на Захід.

Він також заявив, що скасування конституційної заборони, на його думку, потрібне для того, щоб Литва могла повною мірою використовувати оборонні можливості, які надає НАТО. В іншому разі країна може стати слабкою ланкою Альянсу.

Водночас головна відповідь литовських політиків Кремлю полягає в тому, що через членство в НАТО Литва вже є серед потенційних цілей Росії. Тому погрози Москви, на їхню думку, не повинні визначати рішення країни щодо власної безпеки.

Раніше повідомлялося, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в разі розміщення ядерної зброї в Литві країна опиниться під прицілом російської ядерної зброї.

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Ми раніше інформували, що Литва веде переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо можливості розміщення американської ядерної зброї на своїй території для посилення стримування російської агресії.

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