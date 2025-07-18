ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
366
Час на прочитання
2 хв

"Ми їх не просили": радник Орбана зробив цинічну заяву про українців, які захищають Європу

Радник Віктора Орбана назвав війну в Україні «не європейською справою».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Балаш Орбан

Радник прем'єр-міністра Угорщини Балаш Орбан

Політичний радник угорського прем’єр-міністра, його однофамілець Балаш Орбан вважає, що Україна, яка протистоїть російській агресії, не захищає Європу, як про це стверджують в Євросоюзі.

Його заяву в інтерв’ю CNN цитує угорське видання Telex.

«Українці борються за себе, і вони мають на це право. Але це не стосується нашої безпеки, ми ніколи не просили їх воювати від нашого імені. Ми не хочемо протистояти Росії», — заявив він.

Радник Віктора Орбана назвав війну в Україні «не європейською справою».

«Це рішення українців, побачимо, яким буде результат цієї стратегії», — прокоментував Балаш Орбан той факт, що країна, що зазнала нападу, не здалася і веде війну проти агресора.

Він також заявив, що боятися нападу Росії на країни-члени НАТО «нереально», оскільки «НАТО набагато сильніше за Росію, і якщо ми зможемо збільшити наші витрати на оборону, то ми, європейці, станемо ще сильнішими».

Балаш Орбан ще раз повторив тезу свого шефа, угорського прем’єр-міністра, про те, що вступ України в Євросоюз «матиме руйнівні наслідки для майбутнього Європи».

Він вважає, що це означатиме «величезні витрати» для ЄС, а також припустив, що вступ України без закінчення війни та угоди між Заходом і Росією, призвів би до того, що конфлікт був би імпортованим, а війна в Європі стала б неминучою.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не братиме участі у фінансуванні американських озброєнь для України, навіть якщо США офіційно звернуться до Європейського Союзу з такою ініціативою.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie