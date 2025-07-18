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"Ми їх не просили": радник Орбана зробив цинічну заяву про українців, які захищають Європу
Радник Віктора Орбана назвав війну в Україні «не європейською справою».
Політичний радник угорського прем’єр-міністра, його однофамілець Балаш Орбан вважає, що Україна, яка протистоїть російській агресії, не захищає Європу, як про це стверджують в Євросоюзі.
Його заяву в інтерв’ю CNN цитує угорське видання Telex.
«Українці борються за себе, і вони мають на це право. Але це не стосується нашої безпеки, ми ніколи не просили їх воювати від нашого імені. Ми не хочемо протистояти Росії», — заявив він.
Радник Віктора Орбана назвав війну в Україні «не європейською справою».
«Це рішення українців, побачимо, яким буде результат цієї стратегії», — прокоментував Балаш Орбан той факт, що країна, що зазнала нападу, не здалася і веде війну проти агресора.
Він також заявив, що боятися нападу Росії на країни-члени НАТО «нереально», оскільки «НАТО набагато сильніше за Росію, і якщо ми зможемо збільшити наші витрати на оборону, то ми, європейці, станемо ще сильнішими».
Балаш Орбан ще раз повторив тезу свого шефа, угорського прем’єр-міністра, про те, що вступ України в Євросоюз «матиме руйнівні наслідки для майбутнього Європи».
Він вважає, що це означатиме «величезні витрати» для ЄС, а також припустив, що вступ України без закінчення війни та угоди між Заходом і Росією, призвів би до того, що конфлікт був би імпортованим, а війна в Європі стала б неминучою.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не братиме участі у фінансуванні американських озброєнь для України, навіть якщо США офіційно звернуться до Європейського Союзу з такою ініціативою.