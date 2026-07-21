"Ми своїх не кидаємо": Соловйов в паніці "пакує" валізи росіянам на Далекий Схід та Урал (відео)

Російський пропагандист Володимир Соловйов

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Російський пропагандист Володимир Соловйов прогнозує важкі часи та закликає росіян евакуйовуватися вглиб країни — Далекий Схід, Урал та Поволжя.

Відео публікують російські пропагандистські телеграм-канали.

Кремлівський пропагандист припускає, що восени та взимку «буде дуже важко», а тому запропонував владі «геніальний» план. Він вважає, що понад 200–400 тисяч людей потрібно вивезти на Урал та Далекий Схід.

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«У нас є жителі Курської та Брянської областей, які живуть майже на лінії фронту. Що заважає забрати людей та дати можливість жити на новому місці — Далекий Схід, Урал, Поволжя. Розподілити по всій країні. Ну, ми ж своїх не кидаємо», — заявив в паніці він.

Ба більше, Соловйов запевняє, що нібито після закінчення військових дій люди зможуть повернутися назад до своїх рідних домівок.

«Ми дивимося, як люди живуть в складних умовах. На мою думку, повинна бути державна програма про переселення наших людей хоча б на деякий час», — сказав пропагандист.

Дата публікації 09:46, 21.07.26 Кількість переглядів 6 "Буде дуже важко": Соловйов в паніці закликав росіян готуватися до евакуації

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