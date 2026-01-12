ТСН у соціальних мережах

"Ми зараз заробляємо на війні": Трамп відповів, чи переозброїть Україну, якщо Путін відмовиться від мирної угоди

Дональд Трамп відповів, чи готові США переозброїти Україну у разі зриву мирної угоди з Росією та заявив, що Америка зараз «заробляє на війні».

Автор публікації
Віра Хмельницька
"Ми зараз заробляємо на війні": Трамп відповів, чи переозброїть Україну, якщо Путін відмовиться від мирної угоди

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче заздалегідь говорити про можливе переозброєння України у разі, якщо очільник Кремля Володимир Путін відхилить 20-пунктний мирний план або навмисно затягуватиме переговори.

Про це він сказав у інтерв’ю журналісту The New York Times Девіду С. Сенджеpу.

«Я не хочу цього говорити. Я просто не хочу опинитися в ситуації, коли змушений це заявляти, тому що маю зобов’язання спробувати врятувати життя. Знаєте, ця війна нам нічого не коштує. Ми зараз заробляємо на війні», — відповів Трамп на запитання, чи готовий переозброїти Україну, якщо Путін відкине 20-пунктний план чи затягуватиме процес.

Американський президент вкотре згадав свого попередника на посаді — Джо Байдена, який, за словами Трампа, «витратив 350 млрд доларів».

«А я вважаю, що це саме така цифра… То я уклав угоду», — сказав Трамп.

А коли журналіст зауважив, що усі ці кошти виділив американський Конгрес, Трамп відповів, що саме йому вдалося «повернути гроші» завдяки домовленості щодо рідкісноземельних ресурсів.

«Я уклав угоду. Я сказав: я хочу повернути ці гроші, тому що Байден — дурень. Він безглузда людина, і він дав вам 350 мільярдів доларів. Я сказав Україні: „Я хочу повернути ці гроші Америці“. І я отримав угоду щодо рідкісноземельних металів, яка може коштувати набагато більше, ніж це. Я повернув гроші. Але той дурень віддав 350 мільярдів», — заявив Трамп.

За його словами, нині США продають зброю не безпосередньо Україні, а через НАТО.

«Я продаю їм зброю, і вони платять повну ціну. Я навіть не продаю її напряму Україні — я продаю НАТО. А НАТО зараз має багато грошей. Я домігся, щоб витрати на оборону зросли з 2% до 5%», — сказав він.

Водночас Трамп наголосив, що головною метою для нього є припинення війни та збереження людських життів.

«Я роблю це не заради грошей. Я хочу врятувати 25–30 тисяч життів щомісяця. Я не можу в це повірити. Уявіть собі стадіон НФЛ, заповнений 70 тисячами людей — щомісяця помирає половина такого стадіону. Це абсурд», — підсумував він.

Тим часом у НАТО наголосили, що постачання зброї Україні не скоротилося після рішення американського президента Дональда Трампа припинити прямі передавання.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп також заявив, що у українського глави Володимир Зеленського нібито немає карт. Натомість, є дещо інше.

Раніше заідний журналіст зазначав, що нинішня криза трансатлантичного союзу є наслідком внутрішніх проблем Заходу, а не політики президента США Дональда Трампа.

