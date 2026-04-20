"Ми застосуємо все, що у нас є": Лукашенко застеріг від нападу на Білорусь

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що йому з російським диктатором Путіним доведеться відбивати напад зі сторони Польщі, країни Балтії та України.

Про це повідомляє інформаційне агентство «Белта».

«Моє завдання — попередити своїх сусідів: Естонію, Латвію, Литву, Польщу, можливо, певною мірою Україну. Нехай Господь вбереже їх від агресії проти Білорусі. Ми не хочемо війни, ми не збираємося з ними воювати», — запевнив він.

Водночас він не пояснив, на чому базуються його твердження про «агресію».

Далі Лукашенко почав лякати, що до Білорусі у разі «агресії» доєднається Росія і вони будуть «захищатись всіма доступними засобами».

«Це не означає, що ми завтра ж, якщо там розпочнеться якесь протистояння, завдамо удару ядерною зброєю по тих країнах, через які або з території яких буде вчинено агресію проти нас. У нас достатньо іншої зброї, щоб цьому протистояти. Мало не здасться. І ми застосуємо все, що у нас є», — запевнив він.

Нагадаємо, ексміністр Дмитро Кулеба назвав п’ять ключових чинників, які свідчать про підготовку Білорусі до військової ескалації.

Напередодні керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що РФ готує Білорусь до можливої ескалації. Проте в РНБО наголошують, що у ЗСУ все під контролем.