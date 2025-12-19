“Ми знаємо координати”: Зеленський розкрив деталі розміщення “Орешніка” у Білорусі

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Росія завершує процес переміщення нових балістичних ракет «Орешнік» на територію Білорусі. Україна знає місця їхнього базування та вже поділилася цією інформацією із західними союзниками.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Польщі Каролем Навроцьким у п’ятницю, 19 грудня.

«Ми розуміємо, де це буде»

Президент наголосив, що Київ володіє повною інформацією про плани ворога і передає її партнерам, щоб ті могли оцінити реальний рівень небезпеки.

«Завершується переміщення „Орешніка“ на територію Білорусі. Ми розуміємо, де це буде, де буде розміщення. Ми інформацію передаємо нашим партнерам. Думаю, вони самі можуть оцінити цю загрозу і зрозуміти, як реагувати», — зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що Україна заздалегідь попереджала Європу та США про ці наміри Кремля та демонструвала на картах дистанцію ураження нової зброї.

«Це загроза багатьом європейським країнам, зокрема Польщі, Німеччині та іншим країнам», — підкреслив президент.

Проблема санкцій та «діряві» заборони

Зеленський відверто заявив про проблему протидії цій зброї. За його словами, збити «Орешнік» звичайними дронами неможливо, тому ключовий метод боротьби — це економічний тиск на виробництво.

Однак санкції, за словами президента, поки що не працюють так, як мали б.

«Ми просили, щоб наші партнери застосували санкції проти компаній, які продають компоненти через треті країни, які підходять до „Орешніка“. Без цих компонентів РФ розвивати цю ракету просто не може. Я наразі не бачу запровадження цих санкцій», — констатував глава держави.

Водночас він додав важливу деталь: попри гучні заяви Москви, її оборонно-промисловий комплекс поки що не здатний виробляти ці ракети масово.

«Слава Богу, багато його вона ще не спроможна виробляти… Але тим не менш, вони це роблять», — зауважив Зеленський.

«Чому ви не тиснете на Росію?»

Президент також звернувся до західних лідерів, які зараз активно шукають дипломатичні шляхи завершення війни. Він провів паралель із початком повномасштабного вторгнення, коли ракети летіли на Київ саме з білоруського напрямку.

«Якщо партнери докладають так багато дипломатичних зусиль щодо закінчення війни, чи можуть вони так само тиснути на Росію, щоб вона не розміщувала свої ракети ближче до Європи, до кордонів з Польщею? Я вважаю, що треба цим займатись», — резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, за інформацією розвідки, Росія нарощує виробництво балістичної ракети «Орешнік». Це частина стратегії посилення військового потенціалу Росії