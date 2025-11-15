Мир через примус: Орбан сказав, як закінчити війну в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що для завершення російсько-української війни необхідно, щоб інші великі держави примусили Росію та Україну до мирних переговорів.

Про це повідомляє Telex з посиланням на виступ Орбана на антивоєнному мітингу цифрових громадських кіл у Дьєрі.

За словами угорського прем’єра, ЄС має важелі впливу, щоб мотивувати Україну, оскільки без європейських грошей такої держави вже «не існувало б». Водночас Орбан вважає, що час грає на користь Кремля, тому бажано укласти мир, перш ніж Росія окупує всю територію України.

Чому час на боці Росії

Віктор Орбан детально зупинився на темі війни Росії проти України. Він висловив думку, що обидві протиборчі сторони — і Росія, і Україна — наразі не хочуть миру. З огляду на це, він вважає, що саме зовнішні сили мають вплинути на хід подій.

Угорський прем’єр-міністр заявив, що Євросоюз має інструменти, щоб «мотивувати» Україну рухатися в цьому напрямку. Він запевнив, що Україна не змогла б існувати без підтримки Європейського Союзу.

Водночас Орбан зазначив, що великі західні країни не можуть знайти інструменту, щоб вплинути на Росію, яка, на його думку, «хоче окупувати всю Україну». Прем’єр-міністр Угорщини підсумував, що «час на боці росіян» і було б краще укласти мир, перш ніж Росія захопить усю територію України.

Занепокоєння Орбана

Віктор Орбан також заявив, що Європа вже стоїть на порозі глобального збройного конфлікту, і політики повинні підвищувати свій голос, оскільки деякі європейські лідери, на його думку, можуть «захитатися і втягнутися у війну».

Він наголосив, що найважливіше питання для нього — чи зможуть угорці залишитися осторонь від цього конфлікту. На думку Орбана, все що він зробив за 15 років свого безперервного прем’єрства з 2010 року, дає Угорщині шанс уникнути втягнення у війну.

Нагадаємо, в ЄС формують «антиукраїнський» альянс, щоб блокувати допомогу Києву. Це може серйозно ускладнити майбутні зусилля Євросоюзу з фінансової та військової підтримки України.