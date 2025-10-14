"Мир через силу": що доктрина Трампа означає для України і чи дасть він ракети Tomahawk

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп, виступаючи в ізраїльському парламенті, представив свою зовнішньополітичну доктрину «мир через силу», навівши як приклад нещодавню мирну угоду в Секторі Гази. Для України цей підхід може означати кардинальну зміну у військовій підтримці: Трамп підтвердив, що обговорював надання Києву далекобійних ракет Tomahawk.

Про це пише Тhe Тimes.

На противагу критикам, які звинувачували його в бажанні розв’язати війну, Трамп позиціонує себе як «укладач угод». Його підхід полягає не в ізоляції США, а у використанні американської військової та економічної могутності для створення умов, за яких противники змушені сідати за стіл переговорів.

«Це все, чим я займаюся у своєму житті — укладаю угоди», — заявив Трамп, підкреслюючи свою готовність «забувати минуле», як у випадку з колишнім опонентом Марко Рубіо, якого він назвав «потенційно найвидатнішим держсекретарем».

Як приклад своєї доктрини Трамп навів врегулювання в Газі. Він пояснив, що мир став можливим лише після того, як Ізраїль за підтримки США продемонстрував величезну військову силу. Ця операція, яка, за даними МОЗ Гази, призвела до загибелі 67 тисяч людей, на думку Трампа, переконала обидві сторони у «безглуздості подальшої війни».

Лише після цього руйнівного етапу його команда змогла сформувати широку міжнародну коаліцію, яка підштовхнула сторони до миру. Ключовим кроком, за словами Трампа, було «знищення ядерного потенціалу Ірану», що нібито зробило інші арабські країни більш поступливими.

Найцікавіше для України те, як ця доктрина може бути застосована у війні з Росією. По дорозі до Ізраїлю Трамп підтвердив, що розмовляв із президентом Зеленським про надання Україні ракет великої дальності Tomahawk.

За інформацією видання, цей крок демонструє, що доктрина Трампа передбачає значно вищий рівень «балансування на межі» та готовність до ескалації заради створення сильнішої переговорної позиції.

Водночас приклад Гази свідчить, що надання зброї — лише частина плану. Щоб змусити Кремль змінити курс, доктрина Трампа вимагатиме «значно посиленого коаліційного та економічного тиску». Урок для України полягає в тому, що успіх залежить не лише від зброї, а й від здатності США побудувати широку міжнародну коаліцію, готову тиснути на Росію доти, доки подальша війна не стане для неї безглуздою.

Нагадаємо, видання Axios повідомило, що головною темою майбутньої зустрічі президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського, факт якої підтвердили в Білому домі, стане обговорення постачання зброї.

За даними джерел, лідери планують обговорити, зокрема, можливість відправки Україні далекобійних ракет Tomahawk, оскільки такі чутливі питання «неможливо обговорювати телефоном».