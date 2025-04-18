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Мир на паузі: переговори США і РФ про припинення вогню зависли до кінця квітня
Україна вже підтримала план, який, за задумом США, має стати першим кроком до довгострокового миру.
Адміністрація президента США Дональда Трампа встановила неофіційний крайній термін для укладення мирної угоди з Росією про припинення вогню в Україні. Він спливає до кінця квітня, однак жодних зобов’язань з боку Кремля поки немає.
Про це повідомляє Axios.
За даними джерел, Володимир Путін продовжує затягувати переговори, тим самим випробовуючи терпіння США. Водночас Дональд Трамп заявив, що перемир’я стає дедалі ймовірнішим, і очікує відповіді від Кремля вже цього тижня.
Держсекретар США Марко Рубіо додав, що Трамп готовий вийти з мирних переговорів уже найближчими днями, якщо не побачить прогресу.
«Ми не збираємося безкінечно літати по світу, якщо переговори не дають результату», — наголосив Рубіо.
Водночас він не звинуватив жодну зі сторін, і не підтвердив, чи буде введено нові санкції, якщо Кремль не погодиться на умови США.
Після розмови з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, Рубіо підкреслив, що Росія повинна погодитись на концепцію припинення вогню, запропоновану США.
У відповідь Кремль заявив, що «деякий прогрес» вже досягнуто, однак нових контактів зі США найближчим часом не планується.
Також, за даними ЗМІ, спецпредставник Білого дому Стів Віткофф зустрівся з Путіним та повідомив, що отримав більш чітке розуміння вимог Кремля до мирного врегулювання. Проте Путін так і не схвалив 30-денний план припинення вогню, який Трамп просуває вже шість тижнів.
Нагадаємо, під час офіційного візиту до Риму віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон з обережним оптимізмом оцінює перспективи мирних переговорів між Україною та Росією.