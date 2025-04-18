Мир на паузі: переговори США і РФ про припинення вогню зависли до кінця квітня

США очікують на відповідь Путіна щодо плану припинення вогню в Україні

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Адміністрація президента США Дональда Трампа встановила неофіційний крайній термін для укладення мирної угоди з Росією про припинення вогню в Україні. Він спливає до кінця квітня, однак жодних зобов’язань з боку Кремля поки немає.

Про це повідомляє Axios.

За даними джерел, Володимир Путін продовжує затягувати переговори, тим самим випробовуючи терпіння США. Водночас Дональд Трамп заявив, що перемир’я стає дедалі ймовірнішим, і очікує відповіді від Кремля вже цього тижня.

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Держсекретар США Марко Рубіо додав, що Трамп готовий вийти з мирних переговорів уже найближчими днями, якщо не побачить прогресу.

«Ми не збираємося безкінечно літати по світу, якщо переговори не дають результату», — наголосив Рубіо.

Водночас він не звинуватив жодну зі сторін, і не підтвердив, чи буде введено нові санкції, якщо Кремль не погодиться на умови США.

Після розмови з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, Рубіо підкреслив, що Росія повинна погодитись на концепцію припинення вогню, запропоновану США.

У відповідь Кремль заявив, що «деякий прогрес» вже досягнуто, однак нових контактів зі США найближчим часом не планується.

Також, за даними ЗМІ, спецпредставник Білого дому Стів Віткофф зустрівся з Путіним та повідомив, що отримав більш чітке розуміння вимог Кремля до мирного врегулювання. Проте Путін так і не схвалив 30-денний план припинення вогню, який Трамп просуває вже шість тижнів.

Нагадаємо, під час офіційного візиту до Риму віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон з обережним оптимізмом оцінює перспективи мирних переговорів між Україною та Росією.