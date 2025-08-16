Мир з гарантіями безпеки: Макрон анонсував зустріч "коаліції охочих"

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

Тривалий мир в Україні повинен супроводжуватися непохитними гарантіями безпеки, які невдовзі будуть обговорюватися зі США та державами, що входять до так званої коаліції охочих.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон у своєму дописі в мережі Х.

Французький лідер привітав готовність Сполучених Штатів зробити свій внесок до гарантій безпеки України.

«Ми працюватимемо над цим з ними [Сполученими Штатами] та з усіма нашими партнерами в Коаліції охочих, з якими ми незабаром знову зустрінемося, щоб досягти конкретного прогресу», — написав він.

Макрон відзначив, що під укладення угод із Кремлем слід «винести уроки з останніх 30 років, зокрема з усталеної тенденції Росії не виконувати власні зобов’язання».

Французький президент наголосив на важливості продовжувати підтримувати Україну та чинити тиск на Росію, поки триває її агресивна війна, і доки не буде встановлено міцний та тривалий мир, що поважає права України.

При цьому він запевнив, що Франція залишається твердо стояти на боці України.

Як повідомило видання The New York Times з посиланням на адміністрацію президента Франції, Еммануель Макрон у неділю, 17 серпня, проведе онлайн-зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Раніше видання CNN повідомило, що президент США Дональд Трамп обговорив з європейськими партнерами можливість надання Україні гарантій безпеки за підтримки США та Європи у разі досягнення мирної угоди.

Нагадаємо, за інформацією Politico, Трамп готовий надати гарантії безпеки Україні, але не в рамках НАТО.