Джаред Кушнер (ліворуч) та Стів Віткофф на переговорах / © Getty Images

Зять президента США Дональда Трампа, Джаред Кушнер, знову повернувся до зовнішньої політики та відіграє дедалі більшу роль у мирних переговорах, які мають завершити війну Росії проти України.

Як пише АР з посиланням на кількох нинішніх та колишніх посадовців адміністрації Трампа, близьке оточення президента США переконане, що Кушнер може подолати, здавалося б, нерозв’язні розбіжності для укладення угоди.

Дареда Кушнера вважають більш надійним переговірником, ніж Стів Віткофф, якому багато українських та європейських чиновників закидають надмірну поблажливість до російських інтересів під час війни.

«Кушнер має трохи кращий послужний список з часів першої адміністрації», — сказав Ієн Келлі, кар’єрний дипломат у відставці та колишній посол США в Грузії,

За його словами, Трамп і Віткофф «часто звертаються до пана Кушнера за порадою, враховуючи його досвід у складних переговорах»

Речник Державного департаменту Томмі Піготт назвав Кушнера «переговірником світового класу». Зокрема, він зазначив, що державний секретар Марко Рубіо вдячний Кушнеру за «готовність служити нашій країні та допомагати президенту Трампу вирішувати деякі з найскладніших світових проблем».

Сам Кушнер в недавньому інтерв’ю пояснив свій нетрадиційний підхід до дипломатії.

«Те, що люди називають конфліктом інтересів, ми зі Стівом називаємо досвідом і довірливими стосунками, які ми маємо по всьому світу», — сказав Кушнер.

Відомо, що зять Трампа не отримує зарплату від Білого дому за свою консультативну роботу, яку він виконує як приватна особа.

Радник Білого дому Девід Воррінгтон заявив, що зусилля Кушнера для Трампа «здійснюються у повній відповідності до закону».

«Враховуючи, що Джаред Кушнер відіграв вирішальну роль у зусиллях, що призвели до історичних угод Авраама та інших дипломатичних успіхів у першій адміністрації Трампа, президент попросив пана Кушнера бути доступним, коли президент бере участь у аналогічних зусиллях, спрямованих на встановлення миру у світі», — йдеться у заяві Воррінгтона, в якій він згадав зусилля Трампа під час першого терміну, які нормалізували відносини між Ізраїлем та кількома арабськими країнами.

Як повідомлялося раніше, цими вихідними Кушнер і Віткофф приймали російського переговірника Кирила Дмитрієва в Маямі для переговорів щодо останніх пропозицій про припинення війни Росії в Україні. Спецпосланець Путіна заявив, що переговори у США з питання завершення війни в Україні проходять конструктивно.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що американський бізнесмен Стів Віткофф здійнив стрімкий дипломатичний злет, попри відсутність досвіду в геополітиці, не завдяки особистій підтримці Дональда Трампа, а через бажання президента РФ Володимира Путіна.