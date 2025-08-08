Ільхам Алієв та Нікол Пашинян / © press-centr.com

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 8 серпня підпишуть у США мирну угоду, яка стане важливим кроком до врегулювання тривалого конфлікту між двома країнами.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією агентства, підписання відбудеться у Білому домі. Сторони укладуть рамкову угоду, спрямовану на досягнення «конкретного шляху до миру».

Один з ключових розділів документа стосуватиметься стратегічного транзитного коридору, що проляже через Вірменію та з’єднає азербайджанський анклав Нахічевань з рештою території Азербайджану.

В рамках домовленостей Вірменія, як очікується, надасть США виключні спеціальні права на розвиток цього коридору, який отримає назву «Маршрут Трампа для міжнародного миру і процвітання» (Trump Route for International Peace and Prosperity — TRIPP).

Важливо, що маршрут функціонуватиме згідно з вірменським законодавством. США, у свою чергу, передадуть права на реалізацію проєкту в суборенду міжнародному консорціуму, який відповідатиме за будівництво інфраструктури й подальше управління.

Крім того, у межах підписання мирної угоди лідери Вірменії та Азербайджану мають намір звернутися з офіційним запитом про розпуск Мінської групи ОБСЄ, створеної у 1999 році для посередництва в карабаському конфлікті. Цю групу співголовували Франція, Росія та США.

За оцінками американських чиновників, підписання угоди у Вашингтоні може відкрити шлях для приєднання Азербайджану до Авраамських угод — ініціативи з нормалізації відносин між Ізраїлем та низкою мусульманських країн, започаткованої адміністрацією Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що відносини між Росією та Азербайджаном загострились через крах впливу Кремля на Кавказі.

Ми раніше інформували, що Азербайджан більше не має залежності від Росії, тому Москва не зможе впливати на Баку.