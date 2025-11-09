Військові Пакистану / © Associated Press

Представник Талібану Забіхулла Муджахід повідомив, що мирні переговори між Афганістаном і Пакистаном закінчилися безрезультатно.

Про це інформує Reuters.

За словами Муджахіда, причиною провалу переговорів стала вимога Ісламабада, щоб афганська сторона взяла на себе відповідальність за внутрішню безпеку Пакистану. Він підкреслив, що така вимога перевищує «можливості» Афганістану.

Водночас речник Талібану наголосив, що режим припинення вогню залишається чинним.

«Установлене перемир’я досі не порушувалося з нашого боку і буде дотримуватися надалі», — заявив Муджахід.

Своєю чергою, міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф підтвердив, що мирні переговори в Стамбулі, покликані запобігти новим прикордонним зіткненням, завершилися без успіху.

Він зазначив, що попри провал діалогу, Пакистан зберігатиме режим перемир’я, доки не відбудеться нападів з боку Афганістану.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп запропонував свою участь у врегулюванні напружених відносин між Афганістаном і Пакистаном.

Ми раніше інформували, що Пакистан і Афганістан досягли домовленості про перемир’я після інтенсивних бойових дій і авіаударів, що знову загострили напруження між сусідніми країнами.