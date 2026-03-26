Олександр Стубб / © Associated Press

Переговорники зі США, Росії та України провели три раунди зустрічей протягом зими. Однак наразі процес поставлено на паузу, і невідомо, чи відбудуться нові раунди діалогу.

Президент Фінляндії Олександр Стубб озвучив головні причини дипломатичного гальмування у виданні VG.

За словами фінського лідера, наразі є два можливих пояснення того, чому діалог не має продовження.

«Це може бути пов’язано з війною в Ірані, яка відволікає багато уваги від війни в Україні. Але це також може бути зупинкою переговорів, оскільки вони досягли кінця переговорного шляху і не рухаються вперед», — розповідає Стубб.

Території та небажання Росії йти на мир

Коментуючи зусилля американської сторони, президент Фінляндії зазначив, що переговорники від США зробили все можливе. Головним каменем спотикання залишається територіальне питання.

«Більшість з цього зараз залежить від однієї теми: Донецьк і території. Але велика проблема тут полягає в тому, що я не думаю, що Росія хоче миру», — заявив Стубб.

На запитання журналістів про те, що станеться у разі остаточного зриву переговорів, він наголосив на необхідності кардинальних дій з боку Заходу: найважливішим кроком у майбутньому має стати посилення тиску на Росію.

Втім, ситуацію ускладнює глобальна геополітика.

«На жаль, через війну в Ірані та рішення американців послабити санкції на продаж російської нафти, справи йдуть не так, як ми хочемо», — додав президент Фінляндії.

На тлі цих подій Європа змушена брати на себе все більшу відповідальність. Питання гарантій безпеки для України стануть однією з ключових тем на зустрічі вищих лідерів країн JEF (Північна Європа, Балтія, Велика Британія та Нідерланди), до якої у цифровому форматі також долучиться президент України Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання, чи здатна будь-яка європейська країна очолити нові переговори, Стубб висловив стриманий оптимізм.

«Принаймні, у нас є з чого почати, і я не маю відповіді на те, що буде далі. Ми добре розуміємо переговорну тактику росіян, і я вважаю, що українці довіряють європейським країнам, які прагнуть максимально їх підтримувати», — зазначив він.

Стубб також підкреслив, що позиція Європи значно посилилася порівняно з минулим роком: «Європа зараз у кращому становищі. Ми відповідаємо за майже всю економічну та військову підтримку України. Ми дозволили Україні виробляти більше військових матеріалів для власного використання. А рік тому жодних переговорів не було. Але як це буде далі, я зараз не знаю».

Мирні переговори України, РФ та США — останні новини:

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність Києва до переговорів щодо завершення війни, зокрема на рівні лідерів.

Водночас українська сторона наголошує, що діалог можливий лише без ультимативних умов, які суперечать національним інтересам. Зокрема, йдеться про вимоги Росії щодо виведення українських військ із територій Донецької та Луганської областей, які Україна контролює.

За словами президента, Москва намагається впливати на переговорний процес через міжнародних партнерів, водночас продовжуючи військовий тиск і зазнаючи значних втрат на фронті.

Однак, у Кремлі заявляють, що Росія нібито не відмовляється від переговорів щодо України, однак продовжує ведення бойових дій.

За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, Москва очікує на новий раунд перемовин, який може відбутися «за відповідних умов». Водночас у Росії стверджують, що ключові питання, зокрема щодо територій, залишаються неузгодженими.

Також у Кремлі традиційно звинувачують Україну у нібито небажанні досягти миру, заявляючи про намір і надалі продовжувати війну.