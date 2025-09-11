ТСН у соціальних мережах

"Мирні зусилля" Трампа: угорський міністр переговорив із Рубіо та зробив заяву щодо України

Розмова Сійярто з держсекретарем США Рубіо стосувалася не лише України.

Віра Хмельницька
"Мирні зусилля" Трампа: угорський міністр переговорив із Рубіо та зробив заяву щодо України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто / © Reuters

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у телефонній розмові з держсекретарем США Марко Рубіо отримав запевнення: президент Дональд Трамп не відмовиться від своїх зусиль із припинення війни в Україні.

Про це Сійярто повідомив у соцмережах, додавши, що розмова також стосувалася двосторонніх відносин та енергетичних питань.

«Щойно провів довгу розмову з держсекретарем Марко Рубіо, під час якої подякував йому за мирні зусилля Дональда Трампа та уряду США. Трамп — єдиний лідер, який має силу повернути мир у Центральну Європу, і, на відміну від деяких європейських політиків, Угорщина твердо підтримує його місію», — зазначив Сійярто.

За його словами, запевнення Рубіо про те, що президент Трамп продовжить свої дії, «дає справжню надію на те, що ця руйнівна війна нарешті може закінчитися».

Окрім теми миру в Україні, Сійярто також обговорив з держсекретарем енергетичну ситуацію в регіоні.

«Я поінформував його про те, як розвивалася інфраструктура в Центральній Європі і наскільки інфраструктура визначає питання енергопостачання. Географія та фізичні реалії не можуть бути проігноровані, коли ми говоримо про питання енергопостачання», — пояснив угорський міністр.

Нагадаємо, палата представників США ухвалила оборонний бюджет на 892,6 млрд доларів, що передбачає підвищення зарплат військовим і 400 мільйонів доларів допомоги Україні.

Раніше президент США Дональд Трамп і міністр оборони США Піт Гегсет заявили, що на оборону виділять рекордний бюджет — трильйон доларів. Названа цифра суттєво перевищує витрати на оборону у $892 млрд, які запланував Конгрес США на цей рік.

