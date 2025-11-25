"Мирний план" США і Росії: чому угода може штовхнути світ до нової війни

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Таємні консультації США і Росії щодо «мирного плану» викликали різку критику серед західних експертів. Угода, підготовлена без участі України та її союзників, не має шансів забезпечити реальний мир.

Про це пише історик Тімоті Снайдер.

За його словами, ситуація, у якій жертву агресії виключають із процесу ухвалення рішень, створює умови для продовження війни та нових конфліктів.

Реклама

Снайдер наголошує, що нав’язаний Україні формат, який має вигляд як фактична поразка, підштовхне інші держави до висновку: лише ядерна зброя гарантує захист. Це, на його думку, може запустити масштабну гонку озброєнь та збільшити ризик глобальної війни.

Він додає, що погодження США на умови, вигідні Росії, підірве принципи міжнародного права та легітимізує силові зміни кордонів.

Одним із головних ризиків експерт називає те, що запропонований план залишає Україну ослабленою, а Росію — у більш вигідному становищі. Це створює передумови для подальшого тиску Кремля на Європу.

Крім того, документ не пропонує дієвих механізмів контролю, а російські гарантії, за словами Снайдера, не можуть бути надійними, оскільки Москва вже порушувала всі попередні угоди.

Реклама

Снайдер підкреслює, що проєкт не передбачає повноцінного відновлення України, її суверенітету та можливості інтегруватися в західні безпекові структури. Усі ці фактори роблять угоду нестійкою та небезпечною.

Історик наголошує, що будь-який план, сформований без участі України та її союзників, приречений. Якщо США та Росія спробують реалізувати його в обхід Києва, українці просто продовжать воювати.

Снайдер попереджає: спроба нав’язати Україні «мир», вигідний Кремлю, лише відстрочить, але не зупинить нову хвилю агресії.

Нагадаємо, після переговорів у Женеві українська та європейська дипломатія змогла зупинити просування первісного «мирного плану», який містив значні поступки Росії. За даними The Times, документ повністю переробили: з оновленої версії з 19 пунктів прибрали положення щодо НАТО, обмеження української армії та будь-які згадки про передавання територій Москві.

Реклама

Київські «червоні лінії» залишилися недоторканними — включно з відкритими дверима до майбутнього членства в Альянсі. Початковий варіант, який передбачав заборону на іноземні війська й амністію російським воєнним злочинцям, фактично відкинули.

Водночас аналітики застерігають: Москва не зацікавлена у припиненні війни та намагається використати ситуацію для розколу між Європою та адміністрацією Трампа. Прогнози свідчать, що бойові дії можуть тривати щонайменше до лютого — четвертої річниці повномасштабного вторгнення.