"Мирний план" США: який меседж надіслали Трамп і Путін Україні

Президет Росії Володимир Путін та президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін заявили, що Україна має погодитися на їхній спільний «мирний план» до четверга, інакше наслідки для Києва будуть фатальними.

Про це пише видання The Telegraph.

Президент США назвав встановлений строк «доречним», після того як його адміністрація пригрозила припинити військову допомогу та передачу розвідданих, якщо Київ не прийме запропоновані умови.

Путін, зі свого боку, заявив, що «Україна та її європейські союзники досі мріють» про перемогу над Росією на полі бою, і попередив, що російська армія захопить нові території, якщо Київ не піде на переговори.

«Якщо Київ не хоче обговорювати пропозиції президента Трампа, і відмовляється це робити, то він і європейські підбурювачі війни мають зрозуміти: події, які відбулися в Куп’янську, неминуче повторяться на інших ключових ділянках фронту», — заявив Путін.

Європейські лідери, серед них британський прем’єр Кір Стармер, у терміновому порядку організували зустріч на суботу, щоб знайти альтернативи плану Трампа—Путіна, який, за словами дипломатів ЄС, став для них несподіванкою.

Президент України Володимир Зеленський долучився до екстреного дзвінка з європейськими лідерами.

Опублікований Telegraph повний текст плану вимагає від України:

відмовитися від вступу до НАТО і закріпити це в Конституції;

скоротити чисельність ЗСУ до 600 000 військових;

відмовитися від Донбасу (Луганської та Донецької областей), які визнаються де-факто російськими;

погодитися на те, що Крим також лишається під російським контролем;

узаконити заборону на розміщення сил НАТО в Україні.

Двоє українських високопосадовців офіційно назвали документ «жахливим» та «катастрофічним».

План також зобов’язує НАТО припинити будь-яке подальше розширення та сісти за стіл переговорів з Росією щодо нової архітектури безпеки в Європі.

Європа не була допущена до переговорів

ЗМІ повідомляють, що США вели таємні переговори з росіянами без участі України та Європи. Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен попередив, що таке «відсторонення Європи» веде до відвертої капітуляції Києва.

Європейські дипломати зізналися, що дізналися деталі плану з витоків у медіа.

Тим часом 32 посли НАТО на момент публікації документа перебували з робочою поїздкою у Фінляндській Лапландії — у сауні та крижаних купелях на річці Кемі.

Ключові позиції ЄС

Перед суботніми переговорами Німеччина заявила, що будь-яке припинення вогню можливе лише за умови збереження лінії зіткнення на момент перемовин і забезпечення боєздатності ЗСУ.

Франція наголосила: будь-які рішення, що стосуються безпеки Європи або НАТО, можуть ухвалюватися лише консенсусом союзників.

Східна Європа відкидає ультиматум

Польща, країни Балтії та інші держави, які найбільше побоюються російської агресії, рішуче виступили проти плану.

