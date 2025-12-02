Мирний план Трампа налякав всю Європу: яку небезпеку в угоді знайшли лідери ЄС

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Європейські країни висловлюють занепокоєння тим, що нові зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні можуть призвести до угоди, яка не послабить Росію та не відповідатиме інтересам безпеки Європи.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, у столицях країн ЄС побоюються, що будь-який потенційний мирний план може не врахувати європейських позицій та створити ризики для регіональної безпеки. Європейські дипломати також не виключають, що США можуть піти на зближення з Росією, включно з економічним співробітництвом після завершення бойових дій.

Reuters зазначає, що європейський вплив на процес формування можливих домовленостей є обмеженим. Представники ЄС не брали участі в переговорах між США та Україною, які відбулися у Флориді, та не будуть присутні на зустрічі спецпосланця США Стіва Віткова з президентом РФ Володимиром Путіним.

Експертні кола вказують, що у випадку реалізації угоди, яка передбачатиме фактичний контроль Росії над частиною окупованих територій, це може посилити ризики нової агресії. Європейські чиновники також наголошують, що не бачать ознак готовності Москви завершити вторгнення на умовах, які поважатимуть територіальну цілісність України.

За інформацією агентства, у Європі також зросли занепокоєння щодо майбутнього ролі НАТО, попри те що Трамп підтвердив прихильність до статті 5 після зобов’язань європейських країн збільшити оборонні видатки. Додаткове занепокоєння викликало рішення держсекретаря США Марко Рубіо пропустити зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі цього тижня.

ЄС, який надав Україні понад 180 млрд євро підтримки з 2022 року, також не може узгодити використання заморожених російських активів для фінансування 140-мільярдної позики Києву. Окремі європейські країни, зокрема Франція та Велика Британія, пропонують створити «силу стримування» в межах можливих післявоєнних гарантій для України, однак ця ініціатива має обмежений характер і не може бути реалізована без підтримки США.

За словами експертів, обмеженість європейських можливостей у формуванні безпекових рішень пояснюється тим, що країни ЄС протягом років недостатньо інвестували у власну обороноздатність.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські високопосадовці та військові блогери послідовно відкидають мирний план з 28 пунктів та його подальші версії з моменту його першої публікації в середині листопада.