"Мирний план уже погоджують без них": Трамп поширив статтю про "безсилих і злих європейців"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп поділився в соцмережах статтею видання New York Post, у якій європейських лідерів звинувачують у блокуванні американського мирного плану щодо України.

Дональд Трамп зробив репост статті Домініка Гріна із New York Post.

Автор публікації «Безсилі європейці можуть лише злитися, адже Трамп цілком закономірно усуває їх від угоди щодо України» різко критикує позицію ЄС і стверджує, що саме європейці «не хочуть завершення війни на умовах США».

Колумніст Домінік Грін називає реакцію європейських столиць «істеричною» і звинувачує їх у бажанні зберегти контроль над 300 млрд доларів російських активів, заморожених на території ЄС.

У своєму матеріалі на NY Post Грін пише, що запропонований людьми з оточення Трампа мирний план передбачає, зокрема, збереження суверенітету України, право Києва вступити до ЄС, відмову України від членства в НАТО, гарантії безпеки від країн Альянсу, посередництво США у діалозі між Росією та НАТО.

Водночас автор схвалює ідею передавання Росії окупованих територій і називає їх «російськомовними регіонами». Він пропонує, щоб частина заморожених активів РФ була спрямована не лише на відбудову України, а й на спільні інвестиційні проєкти за участю США та Росії.

Європейців у своєму матеріалі Грін висміює. Зокрема, фраза про посередництво США у діалозі Росія-НАТО подається з саркастичним описом, мовляв, це дозволить європейцям «повернутися до важливої справи — наповнювати кремом випічку на сніданок і працювати по 35 годин на тиждень».

Автор також заявляє, що європейські лідери «радше приймуть умови Путіна, ніж умови Трампа».

«Дорослі узгодили пропозицію щодо України за спинами європейців», — пише він і, називає позицію ЄС «подарунком для Путіна».

«У Росії більше гарматного м’яса, а Україна залежить від допомоги. Якщо миру не буде — буде війна, яку Європа не здатна фінансувати самостійно і яку Україна не зможе виграти без зовнішньої підтримки», — йдеться у статті.

Наостанок автор пише, що «мирний план уже погоджують без неї», тобто без Європи.

Нагадаємо, мирний план Трампа не був оприлюднений офіційно, але, за даними ЗМІ США, передбачає відмову Києва від частини територій в обмін на гарантії безпеки.

Сьогодні, 8 грудня, президент України Володимир Зеленський після завершення багатосторонніх переговорів із європейськими лідерами в Лондоні зробив низку важливих заяв, що стосувалися саме змін в так званому американському мирному плані, ролі Китаю у війні, гарантій безпеки тощо.

Водночас політологи назвали гучний «мирний план Трампа», який сколихнув Україну та Європу, міражем і блефом, що запустив друг Трампа і його спецпосланець Стів Віткофф. Він вирішив «обіграти» держсекретаря Марко Рубіо та показати Трампу, що росіяни начебто готові на компроміс. Так, зокрема, вважає публіцист Віталій Портников.