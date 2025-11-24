- Дата публікації
Мирний процес в Україні: Мерц назвав умову успіху плану
Канцлер Німеччини наголосив, що Росія має сісти за стіл переговорів. Без цього мир неможливий.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що будь-який план завершення війни між Росією та Україною потребує щирої готовності Кремля до переговорів.
Мерц зробив цю заяву на своєму акаунті в X.
Він підкреслив, що зупинити конфлікт миттєво неможливо.
«Мирна ініціатива покликана розпочати процес. Але для цього Росія має сісти за стіл переговорів. Поки цього не видно, не варто очікувати ані прогресу, ані миру», — зазначив канцлер Німеччини.
Нагадаємо, раніше Фрідріх Мерц говорив, що передумов для повернення Росії до G7 наразі немає. Ба більше, за його словами, цього ніхто не бажає, окрім США.