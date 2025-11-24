Мирний процес в Україні: Мерц назвав умову успіху плану

Мерц про війну РФ проти України / © Associated Press

Реклама

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що будь-який план завершення війни між Росією та Україною потребує щирої готовності Кремля до переговорів.

Мерц зробив цю заяву на своєму акаунті в X.

Він підкреслив, що зупинити конфлікт миттєво неможливо.

Реклама

«Мирна ініціатива покликана розпочати процес. Але для цього Росія має сісти за стіл переговорів. Поки цього не видно, не варто очікувати ані прогресу, ані миру», — зазначив канцлер Німеччини.

Нагадаємо, раніше Фрідріх Мерц говорив, що передумов для повернення Росії до G7 наразі немає. Ба більше, за його словами, цього ніхто не бажає, окрім США.