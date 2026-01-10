Миротворчі війська в Україні: Франція визначилася з кількістю

Еммануель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив парламенту про план розміщення 6 тисяч французьких військових в Україні після укладення мирної угоди.

Про це повідомляє видання Le Monde.

Лідерка депутатів «Непокоренної Франції» Матильда Пано заявила, що Франція може направити до Україну до шести тисяч солдатів. Водночас вона засумнівалася в надійності американських гарантій безпеки.

Частина опозиції, включаючи ліву «Непокоренну Францію», комуністів і праве «Національне об’єднання», наполягає, що можливе розгортання військ має відбуватися тільки за наявності мандата ООН. Водночас представники правих зазначали, що в разі офіційного запиту Києва міжнародний мандат може бути не обов’язковим.

Нагадаємо, британська газета Times писала, що за останніми даними військових та дипломатичних джерел, Британія та Франція можуть разом відправити до України до 15 тисяч солдатів.

Британський прем’єр Кір Стармер напередодні заявив у парламенті, що масштаб місії залежатиме від умов можливих домовленостей між Україною та Росією.

Німеччина, як раніше заявляв канцлер Фрідріх Мерц, допускає лише розміщення своїх військ біля кордонів України в країні ЄС.

Уперше таку можливість припустив і прем’єр Іспанії Педро Санчес: «Якщо Іспанія направляла миротворчі війська до багатьох інших географічних регіонів далеко від нашої країни, то як ми можемо не направити миротворчі війська в Україну — європейську країну? Ми повинні брати активну участь у формуванні та реалізації цієї європейської архітектури безпеки і повинні брати участь — як велика європейська країна, якою ми є, — у колективній безпеці, у європейській безпеці».

Таким чином, за чисельністю потенційного контингенту зараз немає конкретики, але ця чисельність може збільшитись, якщо буде ясність, як потенційні миротворчі війська реагуватимуть на можливу атаку Росії та яку роль відіграють США, кажуть європейські дипломати.