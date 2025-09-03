"Миротворці" для України: Трамп шокував Європу новою пропозицією

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп запропонував залучити китайських військових як миротворців у післявоєнній Україні. Ця пропозиція перегукується з ідеєю, яку раніше висловлював президент Росії Володимир Путін.

Про це пише Financial Times з посиланням на власні джерела, поінформовані про обговорення цього питання.

Трамп озвучив цю ініціативу під час зустрічі з європейськими лідерами та президентом України у Білому домі, де він запропонував залучити Китай для моніторингу нейтральної зони вздовж 1300-кілометрової лінії фронту.

Реклама

Високопоставлений чиновник адміністрації Трампа спростував цю інформацію, заявивши, що «обговорення теми китайських миротворців не було». Водночас ця ідея зустрічає опір в європейських столицях і раніше була відхилена президентом України Володимиром Зеленським через підтримку, яку Пекін надає Росії у війні.

Зустріч, на якій нібито обговорювалася ця пропозиція, була частиною тривалих дискусій щодо забезпечення можливого припинення вогню, надання Україні гарантій безпеки з боку Заходу та структури післявоєнного врегулювання.

Дональд Трамп наполягає на укладенні мирної угоди, але Москва та Київ досі мають значні розбіжності щодо ключових деталей, зокрема щодо територіального контролю. Військові та політичні високопосадовці США, України та провідних європейських країн обговорювали варіант, за яким першим кроком до миру було б створення демілітаризованої зони, яку патрулюватимуть нейтральні миротворці.

Ідея залучення китайських миротворців як гарантів безпеки для України вперше була озвучена російськими представниками під час перших раундів переговорів у Стамбулі навесні 2022 року. Запропонований Росією механізм передбачав, що країни-гаранти (США, Велика Британія, Франція, Китай та Росія), які підписали б майбутній мирний договір, мали б захищати Україну у разі нової атаки. Однак ця пропозиція була неприйнятною для України, оскільки Росія згідно з нею мала б право вето на будь-яке військове втручання.

Реклама

Нагадаємо, Китай влаштував помпезний військовий парад у напружений момент в міжнародній політиці. Бездоганний план святкування Сі Цзіньпіна змусив Трампа вибухнути гнівом.