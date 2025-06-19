Мисливці відмовилися вбивати ведмедицю, яка лякала жителів європейської столиці

Мисливці відмовилися вбивати ведмедицю / © AP

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Молода бура ведмедиця спричинила справжній переполох у столиці Литви. Протягом двох днів тварина неспішно прогулювалася передмістями Вільнюса. Перетинала дороги та заглядала у двори. За нею стежили численні перехожі зі смартфонами та навіть дрони. Це перетворило її появу на національну подію — адже це був перший випадок за багато років, коли ведмідь забрів так близько до міста.

Про це пише AP.

Урядове рішення викликало обурення

Після цього інциденту уряд Литви неочікувано видав дозвіл на відстріл ведмедиці. Це рішення шокувало Литовську асоціацію мисливців та рибалок, яка категорично відмовилася його виконувати. Адміністратор асоціації Рамуте Юкните пояснила Associated Press, що йдеться про здорову молоду самку віком близько двох років, яка не заслуговувала на смерть.

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«Вона була налякана, але не агресивна. Вона просто не знала, як втекти з міста, але нічого поганого не зробила», — зазначив Юкните.

Мисливці, які відстежують популяцію цих рідкісних для Литви тварин (за їхніми оцінками, їх лише 5-10), запропонували гуманніший підхід: заспокоїти тварину, відстежити її та перевезти.

Щасливий фінал та історична довідка

Зіткнувшись з громадським обуренням, литовська влада зайняла оборонну позицію. Заступник міністра навколишнього середовища Рамунас Кругеліс заявив, що дозвіл на відстріл був лише запобіжним заходом на випадок, якщо ведмідь становитиме загрозу.

Поки тривали дебати про її долю, ведмедиця сама вирішила свою проблему. У середу її зафіксували камери мирно блукаючою лісом приблизно за 60 кілометрів від Вільнюса, жуючи кукурудзу.

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Бурі ведмеді є корінними жителями регіону, але в Литві їх практично винищили у 19 столітті через надмірне полювання та втрату природного середовища існування.

Нагадаємо, Додо, квага, морська корова, тилацин — десятки видів зникли через полювання, вирубування лісів і зміну клімату. Деякі з них зникли сотні років тому, інші — просто на наших очах.