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Мита Трампа проти світу та чати Signal про міжнародну безпеку: головні новини ночі 3 квітня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 3 квітня 2025 року:
Американське мито на імпорт до США: з України 10 %, а РФ у списку немає Читати далі –>
Трамп запровадив 10 % мито проти безлюдних островів, де живуть пінгвіни Читати далі –>
Міністр фінансів США порадив країнам не мститися після запровадження мита Читати далі –>
Американські мита: Урсула фон дер Ляєн виступить з заявою Читати далі –>
Команда Волца створила мінімум 20 групових чатів Signal для обговорення безпеки у всьому світі Politico Читати далі –>