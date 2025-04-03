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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1892
Час на прочитання
1 хв

Мита Трампа проти світу та чати Signal про міжнародну безпеку: головні новини ночі 3 квітня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч на 3 квітня 2025 року:

  • Американське мито на імпорт до США: з України 10 %, а РФ у списку немає Читати далі –>

  • Трамп запровадив 10 % мито проти безлюдних островів, де живуть пінгвіни Читати далі –>

  • Міністр фінансів США порадив країнам не мститися після запровадження мита Читати далі –>

  • Американські мита: Урсула фон дер Ляєн виступить з заявою Читати далі –>

  • Команда Волца створила мінімум 20 групових чатів Signal для обговорення безпеки у всьому світі Politico Читати далі –>

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