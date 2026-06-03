Митрополита РПЦ впіймали з кокаїном і терміново відправили до Бразилії

Митрополит РПЦ Іларіон / © kremlin.ru

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Російський митрополит Іларіон, який останнім часом працював у Чехії і раніше вважався наступником патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва), перевозив кокаїн у своєму автомобілі.

Це підтвердила поліція виданню Deník N.

Минулого тижня чеська поліція зупинила автомобіль відомого російського священнослужителя на шосе поблизу Праги на основі анонімного повідомлення, яке надійшло електронною поштою. Митрополит Іларіон їхав з богослужіння в Карлових Варах до Будапешта, де він проживає.

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Під час обшуку в машині, в якій високопосадовий священнослужитель РПЦ перебував разом зі своїм водієм, поліція знайшла три пакетики з білим порошком. Знайдену речовину відправили на експертизу.

«Ми можемо підтвердити, що експертиза виявила, що вилучений білий порошок — це кокаїн. Йдеться про кілька грамів, які ми знайшли та вилучили в автомобілі», — повідомила у середу, 3 червня, виданню Deník N речниця поліції Середньочеського краю Мартіна Ріхтерова.

Речниця поліції підтвердила, що поліцейські зупинили автомобіль російського священнослужителя на заправці на автомагістралі D6.

Митрополит провів під вартою два дні і був відпущений разом із водієм без пред’явлення звинувачень, потім він повернувся до Росії.

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У середу, 6 червня, Російська православна церква оголосила про направлення митрополита Іларіона до Бразилії. Рішення про це було видано указом російського патріарха Кирила. У ньому йдеться, що обставини унеможливлюють продовження служіння Іларіона в Карлових Варах.

Цікаво, що новим місцем служби митрополита Іларіона в РПЦ обрали саме Бразилію, яка вважається найбільшою транзитною точкою для відправки до Європи кокаїну.

Митрополит Іларіон — що про нього відомо

Митрополит Іларіон, справжнє ім’я якого Григорій Алфєєв, раніше обіймав посаду керівника Відділу зовнішніх зв’язків Московського патріархату Російської православної церкви від 2009 доо 2022 року і вважався одним із можливих наступників російського патріарха Кирила на чолі церкви.

Після відставки він обіймав посаду митрополита Угорщини, де зіткнувся зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях та розкішному житті. У грудні 2024 року керівництво Російської православної церкви звільнило Іларіона з посади в Будапешті та перевело його до Карлових Вар у Чехії.

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Президент РФ Володимир Путін нагородив митрополита РПЦ Іларіона (Алфєєва) орденом Олександра Невського у травні 2021 року за «великий внесок у розвиток міжнародних і міжконфесійних відносин та багаторічну сумлінну працю».

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