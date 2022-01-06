МЗС Білорусі назвало протестувальників в Казахстані бойовиками і вводить свої війська туди

МЗС Білорусі назвало протестувальників в Казахстані бойовиками і вводить свої війська туди

У дипломатичному відомстві Білорусі підтримали дії керівництва Казахстану, а протести назвали спробою державного перевороту.

Білорусь заявила про повну готовність до відправлення своїх військових до Казахстану, де спалахнули протести проти підвищення цін на газ.

Відповідну заяву зробило МЗС країни у четвер, 6 січня.

Так, МЗС Білорусі заявило, що повністю підтримує зусилля керівництва Казахстану щодо припинення "заворушень та мародерства і відновлення нормальної життєдіяльності країни".

Окрім цього у білоруському відомстві назвали протестувальників в Казахстані бойовиками, а самі ж протести - спробою державного перевороту.

"Бойовиками захоплені арсенали зі зброєю, внаслідок їх насильницьких дій гинуть люди, зростає кількість постраждалих та поранених. Привертає увагу чітка координація дій протестувальників, організована протидія бойовиків правоохоронним органам. Фактично йдеться про спробу насильницького перевороту та зміни влади в Казахстані", - йдеться в заяві дипвідомства.

У МЗС зазначили, що білоруські військовослужбовців зі складу миротворчих сил ОДКБ вже відправляють до Казахстану.

Нагадаємо, до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ), куди входить, зокрема Білорусю. Військових відправляють на начебто певний час для "стабілізації та нормалізації становища в країні". На який саме термін – не уточнюється. Водночас заявляється, що причиною такого рішення є "втручання ззовні".

Як відомо, в Казахстані спалахнули протести проти двократного підвищення цін на скраплений газ. За п’ять днів вони переросли в "антитерористичну операцію" із залученням військових Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), куди входить Росія, Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан.

У ЗМІ вже поширюють інформацію про те, що Росія привела до бойової готовності авіаполк військового аеродрому в Оренбурзькій області та планує перекинути його до Казахстану.

Детальніше про те, що о відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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