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МЗС Фінляндії закриває своє представництво в одному з міст Росії

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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МЗС Фінляндії закриває своє представництво в одному з міст Росії

Фото: Getty Images

Рішення не впливає на роботу посольства Росії у Фінляндії.

Міністерство закордонних справ Фінляндії вирішило тимчасово закрити мурманське відділення при генеральному консульстві в Санкт-Петербурзі.  

Про це йдеться на сайті МЗС Фінляндії.

"Тимчасове закриття офісу означає призупинення роботи на певний час. За оцінкою Міністерства закордонних справ, у Фінляндії поки що немає потреби утримувати офіс у Мурманську, оскільки основні завдання офісу значно скоротилися. За потреби операцію можна перезапустити пізніше", - йдеться у повідомленні.

Офіс у Мурманську був заснований 1992 року. Сфера його місії була зосереджена на питаннях імміграції, двосторонніх контактах та сприянні регіональному та транскордонному співробітництву. 

"Рішення МЗС стосується лише мурманського офісу. Інші представництва Фінляндії в Росії продовжать працювати. У північно-західному російському регіоні Фінляндія має головне консульство в Санкт-Петербурзі та офіс при ньому у Петрозаводську. Рішення не впливає на роботу посольства Росії у Фінляндії", - додали в МЗС Фінляндії.

Нагадаємо, у Білорусі "моніторять" українців, які працюють у держструктурах режиму Лукашенка.

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Дата публікації
Перегляди
240
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