- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 123
- Час на прочитання
- 1 хв
МЗС Франції сплутало прапори країн у дописі про Газу: подробиці
Міністерство закордонних справ Франції, ймовірно, припустилося помилки, використавши неправильний прапор у повідомленні про гуманітарну ситуацію в Секторі Гази.
МЗС Франції, ймовірно, сплутало прапор Ісландії з прапором Аландських островів — автономії у складі Фінляндії. Помилки припустилися у публікації на сторінці відомства.
Про це йдеться у дописі МЗС Франції у соцмережі X.
Деталі
Помилку помітили у дописі, присвяченому спільній заяві міністрів закордонних справ низки держав щодо погіршення гуманітарної ситуації в Секторі Гази. У переліку країн поруч із назвою Ісландії було розміщено емодзі прапора Аландських островів замість державного прапора Ісландії.
Наразі французьке МЗС публічно не коментувало інцидент і не повідомляло, чи буде виправлено допис.
Раніше у Макрона сказали, чи плануються переговори з Путіним. У Парижі спростували будь-які припущення про можливе відновлення діалогу між французьким лідером і російським керівництвом на тлі війни Росії проти України.
Так, в адміністрації французького президента підкреслили, що останнім часом між Макроном і главою Кремля «не відбувалося жодних контактів». Тож станом на сьогодні «не заплановано жодних телефонних дзвінків». Ба більше, французька сторона стверджує, що поїздка Емманюеля Макрона до Москви не розглядається і не входить до порядку денного.