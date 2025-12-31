МЗС Франції сплутало прапори країн у дописі про Газу: подробиці

МЗС Франції / © Getty Images

МЗС Франції, ймовірно, сплутало прапор Ісландії з прапором Аландських островів — автономії у складі Фінляндії. Помилки припустилися у публікації на сторінці відомства.

Про це йдеться у дописі МЗС Франції у соцмережі X.

Деталі

Помилку помітили у дописі, присвяченому спільній заяві міністрів закордонних справ низки держав щодо погіршення гуманітарної ситуації в Секторі Гази. У переліку країн поруч із назвою Ісландії було розміщено емодзі прапора Аландських островів замість державного прапора Ісландії.

Наразі французьке МЗС публічно не коментувало інцидент і не повідомляло, чи буде виправлено допис.

Допис МЗС Франції

Так, в адміністрації французького президента підкреслили, що останнім часом між Макроном і главою Кремля «не відбувалося жодних контактів». Тож станом на сьогодні «не заплановано жодних телефонних дзвінків». Ба більше, французька сторона стверджує, що поїздка Емманюеля Макрона до Москви не розглядається і не входить до порядку денного.