МЗС Ізраїлю закликало своїх громадян з українським паспортом утриматися від поїздок в Україну: у чому причина

Ізраїльська влада попереджає своїх громадян про ризики відвідування України.
У зв'язку з тривалою війною в Україні Рада національної безпеки Ізраїлю закликала громадян Ізраїлю утриматися від поїздок до України.
Про це повідомило міністерство закордонних справ Ізраїлю.
- Ситуація з безпекою в Україні продовжує залишатися особливо напруженою. Бомбардування з повітря, що тривають, і ракетні обстріли становлять реальну загрозу для життя людей. Крім цього, громадянину Ізраїлю, який має додаткове громадянство, чи то українське, чи російське, може бути відмовлено у виїзді з України чи Молдови, і він може навіть відповідно до місцевих законів бути залучений до служби в армії, - йдеться у повідомленні.
Окрім того, через війну "Залізних мечів" громадянам Ізраїлю, які все ж вирішили поїхати в Україну, рекомендується мінімізувати демонстрацію ізраїльської та єврейської символіки, уникати скупчення людей та бути особливо обережними.
Міністерство закордонних справ Ізраїлю також радить планувати маршрути так, щоб не проходити через Придністров'я, враховуючи ситуацію з безпекою там.
МЗС Ізраїлю також оприлюднило спеціальні інструкції для тих, хто планує відвідати Умань цього року, зокрема для подорожей в Україну та сусідні країни, такі як Польща, Угорщина, Молдова, Словаччина і Румунія.
Нагадаємо, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомив, що російські військові захопили село Снагість та намагаються просуватися далі. Українські війська розпочали другу фазу операції в Курській області РФ.
Читайте також:
- В Єрусалимі знайшли надзвичайно рідкісний 2700-річний артефакт – фото
- В Ізраїлі знайшли дорогу Ісуса: археологи зробили приголомшливе відкриття
- Україна та Ізраїль почали діяти всупереч стратегії США: названа причина