МЗС Ізраїлю закликало своїх громадян з українським паспортом утриматися від поїздок в Україну: у чому причина

У зв'язку з тривалою війною в Україні Рада національної безпеки Ізраїлю закликала громадян Ізраїлю утриматися від поїздок до України.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Ізраїлю.

- Ситуація з безпекою в Україні продовжує залишатися особливо напруженою. Бомбардування з повітря, що тривають, і ракетні обстріли становлять реальну загрозу для життя людей. Крім цього, громадянину Ізраїлю, який має додаткове громадянство, чи то українське, чи російське, може бути відмовлено у виїзді з України чи Молдови, і він може навіть відповідно до місцевих законів бути залучений до служби в армії, - йдеться у повідомленні.

Окрім того, через війну "Залізних мечів" громадянам Ізраїлю, які все ж вирішили поїхати в Україну, рекомендується мінімізувати демонстрацію ізраїльської та єврейської символіки, уникати скупчення людей та бути особливо обережними.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю також радить планувати маршрути так, щоб не проходити через Придністров'я, враховуючи ситуацію з безпекою там.

МЗС Ізраїлю також оприлюднило спеціальні інструкції для тих, хто планує відвідати Умань цього року, зокрема для подорожей в Україну та сусідні країни, такі як Польща, Угорщина, Молдова, Словаччина і Румунія.

Нагадаємо, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомив, що російські військові захопили село Снагість та намагаються просуватися далі. Українські війська розпочали другу фазу операції в Курській області РФ.

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