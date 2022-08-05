МЗС Китаю запровадило санкції проти Ненсі Пелосі через її візит до Тайваню

Міністерство закордонних справ Китаю, яке рішуче засудило візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню, запровадило проти неї санкції.

Також до санкційного списку Китаю потрапили родичі спікерки Палати представників США.

Про це йдеться у заяві МЗС Китаю, опублікованій 5 серпня.

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Зокрема, в повідомленні китайського дипломатичного відомства наголошується, що саме Пелосі наполягала на візиті на Тайвань. У Китаї вважають, що своїм візитом Пелосі "серйозно підриває суверенітет і територіальну цілісність Китаю, зневажає принцип одного Китаю, що загрожує Китаю та миру і стабільності у Тайваньській протоці".

"Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі наполягала на тому, щоб відвідати Тайвань, ігноруючи серйозні занепокоєння та тверду опозицію Китаю, серйозно втручаючись у внутрішні справи Китаю, серйозно підриваючи суверенітет і територіальну цілісність Китаю, серйозно зневажаючи принцип одного Китаю та серйозно загрожуючи Китаю, миру і стабільності у Тайванській протоці.

У відповідь на злісні та провокаційні дії Пелосі Китай вирішив накласти санкції на Пелосі та її найближчих родичів, згідно з відповідними законами Китайської Народної Республіки", - сказано у заяві.

Нагадаємо, що літак зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі та п'ятьма іншими делегатами покинув Тайвань. Пелосі відвідала острів 2 серпня. Після цього понад 20 китайських військових літаків увійшли до зони ППО Тайваню, а китайська армія оголосила про військові навчання біля його узбережжя.

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