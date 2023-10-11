МЗС організувало перший евакуаційний рейс для українців з Ізраїлю – подробиці

До посольства України в Ізраїлі звернулось близько 1000 громадян з проханням про евакуацію.

Посол в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, що Україна організувала перший евакуаційний рейс для наших громадян, які залишилися в Ізраїлі після вторгнення бойовиків ХАМАСу 7 жовтня.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, посольство надає допомогу найбільш вразливим верствам населення, зокрема, громадянам, які перебували на лікуванні, людям з дітьми, які приїхали тимчасово, туристам, у яких скасували рейси.

"Перший евакуаційний рейс на 200 квитків ми вже фактично розповсюдили по поміркованій ціні, "довоєнній", - уточнив посол.

Корнійчук також додав, що ще один рейс до України будуть планувати на неділю, 15 жовтня.

Нагадаємо, в МЗС назвали кількість загиблих і зниклих безвісти українців в Ізраїлі.

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