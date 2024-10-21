МЗС Південної Кореї викликало російського посла через військових КНДР у війні проти України

В МЗС Південної Кореї зазначили, що військова співпраця Росії та КНДР виходить за межі положень про військове постачання і становить серйозну загрозу для Південної Кореї та міжнародної спільноти.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї 21 жовтня викликало посла Росії в Сеулі через участь військових КНДР у війні з Україною.

Про це повідомляє Yonhap.

Перший заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Кім Хонг-Кюн викликав посла Росії Георгія Зіновʼєва і закликав негайного вивести північнокорейських солдатів з Росії.

Кім Хонг-Кюн зазначив, що співпраця РФ і КНДР виходить за межі положень про військове постачання і не лише становить серйозну загрозу для Південної Кореї, але й порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН.

Кім наголосив, що Південна Корея буде реагувати всіма можливими засобами разом з міжнародним співтовариством на будь-які дії, що загрожують основним інтересам Південної Кореї.

У відповідь на це Зіновʼєв заявив, що співпраця між Москвою і Пхеньяном відповідає міжнародному праву і не спрямована проти інтересів безпеки Південної Кореї. Про це повідомило російське посольство у Facebook.

Нагадаємо, російські окупанти вивісили прапор КНДР на Донеччині. Вже є фото з зображенням прапора КНДР поблизу захопленого села Цукурине на Покровському напрямку.

Тим часом міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що поки не може підтвердити повідомлення про відправлення солдатів із КНДР на війну в Україні.

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