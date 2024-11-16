МЗС Польщі: Найважливіші переговори про війну в Україні відбуватимуться у Варшаві

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував, що у Варшаві відбудуться важливі переговори про війну в Україні.

Про це передає RMF24.

За його словами, "все прискорюється", тому наступного тижня він збере зустріч у форматі "Веймарський трикутник плюс".

Крім керівників МЗС Франції та Німеччини, Сікорський очікує на зустрічі представників інших важливих європейських країн. Були також запрошені голова МЗС України Андрій Сибіга та новий верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

"Як бачите, саме у Варшаві відбудуться найважливіші переговори про цю кризу (так Сікорський назвав війну в Україні – ред.)", – сказав глава МЗС Польщі.

Сікорський також розповів, що вже мав розмову з прем’єр-міністром Дональдом Туском щодо телефонного дзвінка німецького канцлера Олафа Шольца російському диктаторові Путіну.

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За словами міністра, Шольц повідомив Туску про цю розмову і підтвердив йому те, "з чим Польща погоджується" – що жодне рішення про Україну не можна ухвалювати без України. Водночас Сікорський сказав, що не чув заяв Володимира Зеленського, який розкритикував розмову Шольца з Путіним.

Крім того, польський міністр закликав РФ "перестати брехати світу і собі про цю війну". " По-друге, Росія має достатньо земель і не потребує завойовувати землі своїх сусідів", – підсумував він.

Веймарський трикутник — неформальне міжнародне об'єднання Німеччини, Польщі та Франції. Веймарський трикутник був створений у 1991 році, коли Польща виходила з десятиліть комуністичного режиму, як платформа для політичної співпраці між трьома країнами.

Раніше в уряді Німеччини повідомили, що під час розмови канцлер Шольц "засудив загарбницьку війну Росії проти України та закликав президента Путіна припинити її та вивести війська".

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