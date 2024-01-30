МЗС Польщі: Росія загрожує Варшаві танками, а Берліну – ядерною зброєю

Росія загрожує у військовому плані країнам Європи, зокрема Польщі й Німеччині.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Берліна, передає "Польське Радіо".

Сікорський нагадав, що "Путін погрожував Польщі, Латвії та Фінляндії".

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"А коли він погрожує якійсь країні, він робить це серйозно. Дуже часто ми не сприймали його належно. Тепер російські танки в Білорусі, Росія також перемістила туди ядерну зброю, а ядерна зброя під Кеніґсберґом (Калінінградом. - Ред.), ракети "Іскандер" (які можуть переносити ядерні боєголовки), можуть досягти Берліна. Ми, в Польщі, відчуваємо загрозу від фізичної присутності російських танків за 250 км від нашої столиці. Мене завжди дивує, що у Німеччині цю тему не обговорюють", – сказав польський міністр.

Саме тому він наголосив на важливості допомоги Україні.

"Ми маємо діяти швидко, тому що Україна перебуває під тиском", – зазначив очільник польської дипломатії.

"Захід, у двадцять разів економічно сильніший за Росію. Але Росія є лідером у виробництві боєприпасів. Ми повинні мобілізувати свої сили. Якби американці відмовилися від допомоги, ми б опинилися перед серйозною дилемою: або замінити Америку, тобто подвоїти наші зусилля, або дозволити Путіну завоювати Україну", – додав Сікорський.

Раніше Радослав Сікорський заявив, що коли Путін погрожує іншим країнам, як він погрожував Україні перед вторгненням, то "йому варто вірити" і слід готуватися.

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