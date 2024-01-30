МЗС Польщі: Росія загрожує Варшаві танками, а Берліну – ядерною зброєю

Саме тому Радослав Сікорський наголосив на важливості допомоги Україні.
Росія загрожує у військовому плані країнам Європи, зокрема Польщі й Німеччині.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Берліна, передає "Польське Радіо".
Сікорський нагадав, що "Путін погрожував Польщі, Латвії та Фінляндії".
"А коли він погрожує якійсь країні, він робить це серйозно. Дуже часто ми не сприймали його належно. Тепер російські танки в Білорусі, Росія також перемістила туди ядерну зброю, а ядерна зброя під Кеніґсберґом (Калінінградом. - Ред.), ракети "Іскандер" (які можуть переносити ядерні боєголовки), можуть досягти Берліна. Ми, в Польщі, відчуваємо загрозу від фізичної присутності російських танків за 250 км від нашої столиці. Мене завжди дивує, що у Німеччині цю тему не обговорюють", – сказав польський міністр.
Саме тому він наголосив на важливості допомоги Україні.
"Ми маємо діяти швидко, тому що Україна перебуває під тиском", – зазначив очільник польської дипломатії.
"Захід, у двадцять разів економічно сильніший за Росію. Але Росія є лідером у виробництві боєприпасів. Ми повинні мобілізувати свої сили. Якби американці відмовилися від допомоги, ми б опинилися перед серйозною дилемою: або замінити Америку, тобто подвоїти наші зусилля, або дозволити Путіну завоювати Україну", – додав Сікорський.
Раніше Радослав Сікорський заявив, що коли Путін погрожує іншим країнам, як він погрожував Україні перед вторгненням, то "йому варто вірити" і слід готуватися.
Читайте також: