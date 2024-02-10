МЗС Польщі спростувало брехню Путіна в інтерв'ю Карлсону: 10 чітких фактів

У Польщі спростували брехню президента РФ Володимира Путіна щодо Польщі та України, які він озвучив у ході інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Наведено 10 пунктів, які доводять, що усі крики божевільного – вигадки й суцільна маячня.

Детальні історичні факти оприлюднило МЗС Польщі.

1. Польща співпрацювала з Гітлерівською Німеччиною

Як зазначається, перед Другою світовою війною польська дипломатія намагалася зберегти добросусідські стосунки з Німеччиною. Про вступ Польщі до будь-якого військового союзу з Гітлером не могло бути й мови.

"У період між Першою та Другою світовими війнами Польща опинилася між двома агресивними сусідами: Німеччиною та Росією, жоден із яких практично не визнавав права польського народу на існування незалежної держави. У 1934 році в Берліні було підписано німецько-польську декларацію про ненапад, покликану гарантувати вирішення спорів мирними засобами. Ще раніше, 1932 року, аналогічний пакт про ненапад було підписано з СРСР", – розклали по поличках історичні факти для недалеких росіян у МЗС.

2. Поляки змусили Гітлера розпочати проти них Другу світову війну. Чому Польща розпочала війну 1 вересня 1939 року? Вона не хотіла співпрацювати. Гітлеру нічого не залишалося, як розпочати здійснення своїх планів із Польщею.

"Друга Польська Республіка відкинула вимоги Гітлера, а також його пропозицію вступити до польсько-німецького союзу проти СРСР. Саме гітлерівська Німеччина та радянська влада підписали угоду проти Польщі 23 серпня 1939 року (так званий пакт Молотова-Ріббентропа), яка дозволила Німеччині напасти на Польщу 1 вересня 1939 року. Радянська Росія та гітлерівська Німеччина узгоджено співпрацювали до червня 1941 року", – наголосили у відомстві.

3. Польща стала жертвою політики, яку вона проводила щодо Чехословаччини, оскільки за відомим пактом Молотова-Ріббентропа частина цієї території, включаючи західну Україну, мала бути передана Росії.

Польща не брала участі й не була стороною Мюнхенськоъ угоди (від 30 вересня 1938 р.), яка фактично сильно обмежувала суверенітет Чехословаччини. Польські претензії щодо Заользя висловили після підписання Мюнхенської угоди.

4. Таким чином Росія, яка тоді називалася СРСР, повернула собі свої історичні землі

СРСР включив східну територію Польщі внаслідок збройної агресії (17 вересня 1939 р.), коли Польща відбивала німецьке вторгнення. Це завдало удару в спину польській державі.

"Так звані народні референдуми, проведені Радянським Союзом на східних кордонах Польщі, супроводжувалися терором та насильством. Львів та тодішні Львівська та Станіславівська губернії (нинішня Західна Україна) ніколи не були частиною Російської імперії. Віленська область також була історичною частиною Росії", – кажуть у Польщі.

6. Україна насправді є штучною державою, створеною Леніним та Сталіним

Слід нарешті зрозуміти, що Україна постала як держава завдяки українському національному руху. Більшовики не створили його, а просто завоювали його частину, щоби створити одну з радянських республік. Польські дипломати стверджують, що Україна виникла волею самих українців.

5. Лівобережжя Дніпра, включаючи Київ, – історична російська земля

Київ був історичною столицею Малоросії, наголосили поляки, а Москви на той час ще не існувало. 1991 року Україна стала незалежною державою з міжнародно визнаними кордонами. Саме про них неодноразово говорять українські політики й дипломати у звернення до Заходу, нам мають повернути всю захоплену територію, без винятків.

7. Ідея українців як окремої нації виникла у Польщі

"Процес самовизначення українців як окремої етнічної групи супроводжувався аналогічними процесами у Європі ХІХ століття. Ніхто не вигадував українську націю", – прокоментували в МЗС, вказуючи на абсурдність вигадок росіян.

8. На території України створено бази НАТО

У МЗС Польщі наголосили, що на території України немає баз НАТО. Доволі лаконічна відповідь, аргументи тут зайві, щобільше, обмеженим й промитим росіянам вони не допоможуть. Як то кажуть, якщо треба пояснювати, то не потрібно пояснювати.

9. В Україні було скоєно два державні перевороти з метою штучно розірвати її зв'язки з Росією

В цьому контексті згадуються дві революції в Україні. Під час Помаранчевої революції український народ виступав проти фальшування виборів. І проведення чергового туру голосування дозволило Президенту Віктору Ющенку фактично здобути більшість голосів.

"Після Революції гідності президент Петро Порошенко демократично виграв президентські вибори", – підкреслили у заяві.

Щоправда, навряд чи громадяни країни, в якій вже десятки років править один диктатор, зрозуміють сенс слова "демократично".

10. 2014 року Москва була змушена захищати Крим, оскільки він перебував у небезпеці

Як відомо всьому цивілізованому світу, 2014 року жодної загрози Криму не було. Революція гідності призвела до мирної зміни влади шляхом демократичних виборів.

"Російські "зелені чоловічки" з'явилися у Криму, щоби дестабілізувати ситуацію в Україні", – підсумували у МЗС.

Нагадаємо, у МЗС Польщі одразу відреагували на скандальне інтерв'ю диктатора. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський шокований тим, що цього разу такі висловлювання розповсюдив американський журналіст.

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