Аеропорт у Кишиневі

Реклама

Російське Міністерство закордонних справ вкотре попередило громадян РФ про «небезпеки», які, за версією Москви, чигають на них у Молдові.

У пресслужбі відомства заявили про нібито «дискримінацію», «приниження» та майже екстремальні умови перебування в аеропорту Кишинева.

У МЗС РФ стверджують, що офіційний Кишинів, який традиційно діє «під керівництвом західних кураторів», посилює тиск на власників російських паспортів.

Реклама

За версією російської дипломатії, громадяни РФ в аеропорту молдовської столиці нібито проходять через «принизливі огляди, допити та перевірки», а іноді змушені годинами чекати в транзитній зоні без належного комфорту.

Схоже, сам факт необхідності відповідати на запитання прикордонників і дотримуватися правил в’їзду до іншої держави в Москві вже прирівнюють до особливо витончених форм дискримінації.

Окреме занепокоєння російського зовнішньополітичного відомства викликали випадки, коли мандрівників просять надати мобільні телефони для перевірки.

У заяві наголошується, що під час огляду телефонів нібито здійснюється «незаконне дослідження інформації», а деяким громадянам РФ після цього навіть відмовляють у в’їзді.

Реклама

У Москві також заявили, що під час вильоту з Кишинева громадяни Росії стикаються зі штучним затягуванням процедур контролю та іноді запізнюються на свої літаки.

Зважаючи на масштабність претензій, не виключено, що причиною для наступних офіційних «дипломатичних нот» РФ можуть стати довгі черги на реєстрацію або недостатньо комфортні крісла в залах очікування.

Російська дипломатія, вкотре змалювавши для власних громадян майже апокаліптичну картину подорожі до сусідньої країни, де, за її логікою, прикордонний контроль і перевірка документів перетворилися на одну з головних загроз для росіян, традиційно рекомендувало їм утриматися від поїздок до Республіки Молдова.

Нагадаємо, раніше у МЗС Росії видали нову порцію абсурду, звинувативши Румунію в «анексії» сусідньої Молдови.

Реклама

Новини партнерів