МЗС РФ сфальсифікувало переклад інтерв’ю Лаврова французькій журналістці

МЗС РФ сфальсифікувало інтерв’ю Сергія Лаврова з французькою журналісткою Лією Саламе і подало переклад її запитань у викривленому вигляді, що, за даними медіа, відповідало кремлівській пропагандистській риториці.

FranceInfo пише, що слова журналістки про те, що з початку війни в Ірані Росія не надто активно захищала свого іранського союзника, у російській версії перетворилися на «ви багато захищали свого союзника».

«Ізраїльсько-американський наступ на Іран триває вже 27 днів, і ми не дуже часто чули, щоб ви рішуче захищали свого іранського союзника. Чому?», — запитала Лія Саламе.

Переклад, здійснений перекладачем МЗС РФ, звучить так: «Почалися військові дії США і Ізраїлю проти Ірану, вже 27 днів вони тривають. Ви багато захищали вашого союзника, Іран. Чому ви це робите?»

Деякі інші фрагменти також були змінені, додає видання. Коли Лія Саламе говорить про «десятки тисяч українських цивільних, загиблих у цій війні», російський переклад зводить цю цифру до «сотень» і переформульовує запитання так, щоб згладити будь-які згадки про можливі воєнні злочини.

Також в російську версію додали фразу, якої журналістка ніколи не вимовляла, наголосило FranceInfo. Після запитання про російську загрозу у Франції їй приписали слова «Я вас розумію», що створює враження згоди з позицією міністра.

Ці зміни не лише спотворюють сенс, а й формують абсолютно інший політичний контекст, вигідний російській стороні, пише видання.

FranceInfo наголосило, що переклад накладався так голосно, що навіть російськомовний глядач, який вільно розуміє французьку, не міг би почути справжні слова журналістки.

